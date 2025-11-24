Honzekov spoluhráč zaznamenal za týždeň 9 bodov, je prvou hviezdou. Ocenili aj Celebriniho

Obranca Rasmus Andersson z Calgary Flames sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Trojicu hráčov s ocenením od vedenia súťaže doplnili obranca Zach Werenski z Columbusu Blue Jackets a center Macklin Celebrini zo San Jose Sharks.
Dvadsaťdeväťročný Andersson nazbieral v hodnotenom období až deväť bodov (2+7) v štyroch stretnutiach a svojmu tímu pomohol k trom víťazstvám. Po tri body získal pri výhrach 6:2 nad Buffalom (1+2) a 5:2 nad Vancouverom (0+3). Na konte tak má švédsky zadák už deväť trojbodových duelov v profiligovej kariére.
Osem bodov v štyroch zápasoch si za tri góly a päť asistencií v minulom týždni pripísal Werenski. Zaznamenal aj posun v historickom bodovaní Columbusu, keď sa na triumfe na ľade Toronta 3:2 po predĺžení podieľal tromi asistenciami.
Vďaka nim preskočil Cama Atkinsona na 2. mieste v poradí historicky najproduktívnejších hráčov Blue Jackets. Má ich na konte spolu 405, pred ním už je iba Rick Nash (547).
Devätnásťročný Celebrini mal bilanciu 4+3 v štyroch vystúpeniach, Sharks navyše pomohol dvoma víťaznými zásahmi. Hetrikom sa zaskvel pri triumfe San Jose nad Utahom 3:2 po predĺžení.
Svoj druhý trojgólový zápis v sezóne a tretí v profiligovej kariére skompletizoval v extračase v presilovke. Stal sa iba štvrtým tínedžerom v ligovej histórii s aspoň 30 bodmi v úvodných 20 dueloch sezóny.
