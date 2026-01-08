Pôvodne prišiel na mesiac. Legionár z Prešova dohrá sezónu u lídra v Česku

Americký hokejový útočník Hunter Fejes bude po mesačnej výpomoci pokračovať v Pardubiciach.
Dynamo na tridsaťjedenročného rodáka z Anchorage na Aljaške uplatilo opciu a po decembrovom príchode z Prešova bude Fejes na východe Čiech pôsobiť minimálne do konca tejto sezóny. Informoval o tom klub na svojej internetovej stránke.
Fejes nastúpil za Dynamo v extralige v troch zápasoch a nebodoval. Za "béčko" Pardubíc v prvej lige odohral dva duely a pripísal si dva body za gól a asistenciu.
V Prešove v tomto ročníku slovenskej extraligy nazbieral 11 bodov (4 + 7) po 16 stretnutiach.
Po pôsobení na Colorado College v NCAA, v nižšej AHL v Springfielde, Tucsone, Toronte Marlies, Rockforde, Manitobe a Hershey aj ECHL v Rapid City, Wheelingu a Orlande sa Fejes v decembri 2019 presunul do Európy.
Hral v medzinárodnej rakúskej lige EBEL za Linec, Graz i Znojmo, objavil si aj v druhej švédskej lige v celku Vita Hästen a na Slovensku hral aj za Košice a Žilinu.