Skalici nevyšiel ani druhý zápas. V Humennom sa najskôr dotiahla, potom však padla

Hokejisti HC 19 Humenné. (Autor: Facebook/HC 19 Humenné)
Sportnet, TASR|29. mar 2026 o 19:15
Humenné viedlo v zápase už o dva góly.

Tipsport liga - 2. kolo baráže

Humenné - Skalica 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Góly: 23. Cibák (Zakucia, Borov), 24. Železkov (Šachvorostov), 47. Rymarev (Šachvorostov) – 29. Jurák (Nemec, Kubíček), 31. Barcík S. (Jurák, Barcík A.)

Hokejisti Skalice prehrali aj v druhom zápase baráže o najvyššiu Tipsport ligu. Na ľade HC 19 Humenné prehrali 2:3.

V tabuľke tak majú nula bodov a sú na poslednom štvrtom mieste.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

2

1

1

0

0

5:3

5

2.

Prešov

2

1

0

1

0

8:6

4

3.

Humenné

2

1

0

0

1

5:5

3

4.

Skalica

2

0

0

0

2

6:10

0

Tipsport liga

Hráči Trenčína sa tešia z gólu.
Expresne rýchle predĺženie. Trenčín kráča barážou zatiaľ bez prehry
dnes 19:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Skalici nevyšiel ani druhý zápas. V Humennom sa najskôr dotiahla, potom však padla