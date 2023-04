Humenčania vstúpili do semifinále domácou výhrou, dvoma gólmi sa blysol Vaško

/zdroj: SZĽH/

Ivan Boržík, asistent trénera Humenného: "Dva strelené góly boli vydareným začiatkom, podľa predstáv. Prvú tretinu sme mali vo svojej moci, v druhej fáze už bolo dianie vyrovnané, súper viditeľne zvýšil obrátky. Bojovný play off zápas so šťastným koncom pre nás. Sme radi, že do série sme vstúpili výhrou."

Rudolf Jendek, trénera Martina: "Mali sme slabší vstup do zápasu, dva inkasované góly boli naším trestom. Čakali sme, čo domáci s nami spravia, nič prekvapivé to nebolo. V druhej tretine sme boli lepším tímom, ale doplatili sme na nevyužité šance. To nás sprevádza celú sezónu. Slabá koncovka nás dnes stála víťazstvo."