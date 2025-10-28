Humenné nezvládlo ďalší zápas. Doma súperovi nestrelilo ani gól

Hokejisti HK Spartak Dubnica
Hokejisti HK Spartak Dubnica (Autor: Facebook/HK Spartak Dubnica)
TASR|28. okt 2025 o 21:11
Humenné začalo strácať na lídra z Levíc.

Tipos SHL - 14. kolo 

HC 19 Humenné - TSS GROUP Dubnica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 14. Pangelov (J. Švec), 43. Chatrnúch (Hovorka)

Rozhodovali: Korba, Kalina – Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 3:2 na 2 min presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Humenné: Hurčík – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Urban, Pulščák, Mitro, Vlad. Kurovsky – Vaško, Toma, Žitný – Borov, Železkov, Šachvorostov – Vsev. Kurovsky, Linet, Ragan – Synák, Frič, Sokoli

Dubnica: Kukučka – Pangelov, Hovorka, Chatrnúch, Jaroška, Nahalka, Szabo, Beráts – Legalin, Švec, Legalin – Sabadka, Vaňo, Feranec – Pobežal, Ďuriš, Balko – Ružek, Beňačka, Janík

HUMENNÉ. Hokejisti HC 19 Humenné prehrali v utorňajšom stretnuté 14. kola TIPOS SHL na domácom ľade s SS GROUP Dubnica 0:2.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 21:11
