Hviezdou týždňa sa stal produktívny útočník Detroitu. Pozornosti odborníkov neušiel ani Eichel

NEW YORK. Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Dylan Larkin z Detroitu Red Wings, Jack Eichel z Vegas Golden Knights a brankár Scott Wedgewood z Colorada Avalanche.

Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili Larkina, v štyroch zápasoch nazbieral 4 góly a 5 asistencií a celkovo 9 bodov.

Mal sedem plusiek a Detroit aj vďaka nemu získal 10 bodov a zaznamenal druhý najvydarenejší štart do sezóny za uplynulé tri sezóny. Dvadsaťdeväťročnému Larkinovi patrí s 11 bodmi tretie miesto v produktivite celej súťaže.

Eichel nazbieral v troch zápasoch 8 bodov za 3 góly a 5 asistencií a pomohol Vegas k trom víťazstvám. Svoj 40. víťazný gól v kariére zaznamenal proti Calgary Flames 14. októbra, Vegas triumfovali 4:2.

Je na čele produktivity cele súťaže s 15 bodmi (5+10) a je tretí hráč za uplynulých 30 rokov, ktorý zaznamenal aspoň 15 bodov v prvých šiestich zápasoch sezóny za svoj tím.

Wedgewood si pripísal tri víťazstvá s priemerom 1 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 95,4 percenta.

Tridsaťtriročný Wedgewood nastúpil v základnej zostave v každom z doterajších šiestich zápasov sezóny za Colorado, na konte má päť víťazstiev.

