Hráčom týždňa sa stal 19-ročný center. NHL ocenila aj Nemcovho spoluhráča či útočníka Utahu

NEW YORK. Kanadský hokejista Macklin Celebrini zo San Jose Sharks sa stal hráčom týždňa v zámorskej NHL.
Devätnásťročný center si pripísal v štyroch dueloch 5 gólov a rovnaký počet asistencií. Spolu s ním ocenili aj ďalších dvoch stredných útočníkov, Logana Cooleyho z Utahu a Jacka Hughesa z New Jersey.
Celebrini výrazne pomohol „žralokom“ k prvým dvom triumfom v sezóne. V zápase proti New Yorku Rangers 23. októbra zaznamenal tri góly a dve asistencie, keď sa postaral aj o prihrávku, z ktorej Will Smith v predĺžení rozhodol na 6:5.
Bol to jeho druhý päťbodový zápis v kariére. San Jose zvíťazilo 6:5 po predĺžení aj v nedeľu na ľade Minnesoty a v tomto stretnutí Celebrini sám rozhodol gólom v 64. minúte.
Cooley si do kanadského bodovania zapísal 5 gólov a 3 asistencie. Pomohol tak Utahu natiahnuť víťaznú sériu na sedem triumfov, čo je klubový rekord.
Devils uspeli už v ôsmich dueloch v rade a vedú Východnú konferenciu. Hughes k tomu prispel v štyroch stretnutiach piatimi gólmi a jednou asistenciou. V stretnutí proti Torontu dosiahol po tretíkrát v kariére na hetrik.
