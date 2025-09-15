Valach nerobí z prehier Zvolena drámu: Zažil som už kadejaké štarty. Juščák vyzdvihol výkon tímu

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena sa po dvoch prehrách na úvod aktuálnej sezóny Tipos extraligy usadili s hrozivým skóre 2:9 na posledné miesto v tabuľke.
Po piatkovej prehre v Banskej Bystrici 1:5, prehrali aj v nedeľu doma so Žilinou, tentoraz 1:4. Hoci predviedli zlepšený výkon, na prvé body to nestačilo.
Góly inkasovali po chybách v defenzíve a vpredu neboli efektívni. „Hodnotí sa mi to ťažko. Dostať deväť gólov za dva zápasy je dosť. Treba si uvedomiť, že obrana je hra všetkých piatich hráčov na ľade.
Momentálne je to mrzuté, ale tento zápas so Žilinou bol v porovnaní s prvým proti Banskej Bystrici krutý, pretože sme nehrali nejako zle, ale nie sme efektívni. Keď sa súper dostal do vyložených šancí, tak ich dokázal premeniť.
Keďže my sme neboli efektívni, tak to aj dopadlo,“ hodnotil príčiny nezdaru skúsený 36-ročný zvolenský obranca Juraj Valach, ktorý priznáva, že takýto štart do sezóny nečakal, no nerobí z úvodných dvoch prehier veľkú vedu:
„Mali sme oveľa vyššie ambície než to, čo sa udialo v oboch zápasoch. Hokej hrám už veľmi dlho a zažil som kadejaké štarty. Napríklad v Slávii Praha sme vyhrali prvých desať zápasov a napokon sme vypadli z ligy. Takže toto nehrá nejakú rolu.
Samozrejme, čím máte lepší štart do ligy, tým je to lepšie, ale nelámem teraz palicu a ani netreba robiť z dvoch prvých prehier drámu. Verím, že máme naozaj dobre natrénované a začne sa to prejavovať. Momentálne nám to iba nevyšlo tak ako sme chceli.“
Žilinčania sú naopak v menšej eufórii. Doma zdolali v prvom kole ašpiranta na titul Nitru 3:0 a nezaváhali ani u vlaňajšieho semifinalistu vo Zvolene po výhre 4:1.
Víťazný gól mužstva strieľal pod Pustým hradom Michal Juščák. Po zápase s radosťou chválil celý tím: „Všetci chalani podali vynikajúci výkon, či dopredu alebo dozadu a to sa aj odzrkadlilo na výsledku. Veľká gratulácia teda patrí všetkým chalanom.
Je jedno kto dá víťazný gól, hlavne že to tam padne a vyhráme, ale určite ma to teší. Je to krásny vstup do sezóny, ale čakajú nás ďalšie ťažké zápasy, takže treba sa pozerať dopredu.“