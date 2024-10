Cukru bolo dosť, teraz príde bič, kričal tréner Zvolena. Rozdieloví hráči? Toto neexistuje

VIDEO: Reakcie trénera a hráčov Zvolena po prehre so Slovanom

ZVOLEN. Hokejistom Zvolena začiatok sezóny nevýchaza. Klub spod Pustého hradu tradične avizoval vysoké ambície, no po ďalšom domácom zaváhaní a prehre so Slovanom (3:5) mu patrí v tabuľke desiata priečka.

"Rozdieloví hráči sú platení klubom a toto neexistuje. Do úst mi idú hlúpe slová, nebudem ich radšej ani hovoriť. To, čo sme predviedli, to je koniec. Prichádza bič a tvrdá práca. Ten, kto tu nebude hrať za tím, ten tu nebude," pokračoval na oficiálnom webe SZĽH.

Do šatne Zvolenčanov po zápase zavítalo vedenie klubu na čele s predsedom predstavenstva Dušanom Mrázom, generálnym manažérom Ladislavom Čiernym a športovým manažérom Patrikom Rybom.