Minulosť a emócie pôjdu bokom. Spišiaci očakávajú s Bystricou vyrovnanú sériu

"Na oboch stranách sú nejakí hráči, ktorí si to pamätajú. Táto časť sa určite bude chcieť revanšovať," povedal asistent trénera spišskonovoveského tímu Vladimír Záborský pre klubovú stránku.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Banskej Bystrice vstúpia do štvrťfinálovej série play-off s cieľom prebojovať sa do najlepšej štvorky a zároveň odplatiť Spišskej Novej Vsi trpkú prehru z vlaňajšej vyraďovačky.

Spišiaci boli niekoľko týždňov na čele tabuľky, no napokon išli do play-off z 3. miesta. V štyroch vzájomných zápasoch s Banskou Bystricou v základnej časti sa stopercentne potvrdila výhoda domáceho prostredia. Všetky stretnutia sa skončili víťazstvom domáceho tímu v riadnom hracom čase.

Rapáč dal fanúšikom svoje slovo

Generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč by sa nebránil, keby v sérii naďalej víťazili domáce tímy, pretože by to znamenalo postup jeho tímu po siedmich zápasoch.

"Čaká nás veľmi náročná séria, v ktorej budú rozhodovať detaily. Celú základnú časť sme tvrdo bojovali, aby sme sériu začali doma. Vieme, ako dokážu naši fanúšikovia chlapcom pomôcť a ja osobne verím, že to bude zlomový bod série.

Našim fanúšikom chcem odkázať, aby si užili každý moment, pretože nikdy nevieme, čo bude v budúcnosti a či sa niečo podobné ešte zopakuje. Viem, ako ľudom v našom meste záleží na hokeji a majú moje slovo, že všetci hráči urobia maximum pre to, aby sa im za ich dôveru odplatili.

Play-off je špeciálne obdobie, ktoré prináša emócie a momenty, ktoré s nami ostanú ešte veľmi dlho. Verím, že na túto play-off cestu sa bude v dobrom ešte veľmi dlho spomínať," poznamenal Rapáč.