Poprad reaguje na zlý začiatok sezóny. Do útoku priviedol staronovú posilu

Jeremy Bracco v drese Popradu
Jeremy Bracco v drese Popradu (Autor: TASR)
3. okt 2025 o 19:22
Klub bol s Američanom v kontakte celé leto.

POPRAD. Hokejový klub HK Poprad posilnil 28-ročný útočník Jeremy Bracco. Dres "kamzíkov" si obliekal aj v závere minulej sezóny.

Celkovo odohral v dresoch Zvolena a Popradu v slovenskej najvyššej súťaži 17 zápasov s bilanciou tri góly a 16 asistencií.

„Jeremyho poznáme, v kontakte sme s ním boli prakticky celé leto. Vieme, čo od neho môžeme očakávať a verím, že sa mu bude dariť minimálne rovnako ako minulý rok.

Vítam ho v Poprade a prajem všetko dobré,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Popradu Július Koval.

