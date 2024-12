Eliaš si plní detské sny. Po reprezentačnom aj extraligový debut v košickom drese

POPRAD. Najvyššiu návštevu sezóny, takmer štyri tisíc divákov, prilákalo do hľadiska popradského zimného štadióna štvrté derby tejto sezóny medzi domácim Popradom a lídrom z Košíc. Fanúšikovia oboch tímov vytvorili fantastickú atmosféru a ešte dlho po záverečnom klaksóne sa oba fankluby predbiehali v skandovaní. Spokojnejší po zápase odchádzali napokon domáci fanúšikovia, ktorí sa po výsledku 2:1 tešili z prvého víťazstva nad rivalom. „Za tie tri roky, čo som v Poprade, to bola asi najkrajšia návšteva. Som vďačný fanúšikom, lebo v takej atmosfére sa hrá úplne inak,“ pochvaľoval si po zápase domáci obranca Oldrich Kotvan, ktorý si pripísal asistencie pri oboch popradských góloch.

Svoj prvý zápas v extralige si napriek prehre užíval aj 20-ročný brankár Rastislav Eliaš, ktorého príchod na hosťovanie z IFK Helsinki oznámili Košičania len pár hodín pred začiatkom zápasu: „Bol to pre mňa náročný zápas. Chytal som po vyše mesiaci a nevedel som, čo očakávať od debutu v extralige. Chalani mi veľmi pomohli a ja som si ten zápas vo fantastickej atmosfére naozaj užil.“ VIDEO: Zostrih zápasu HK Poprad - HC Košice

Skôr ako čakal Odchovanec košického hokeja prežíva sezónu snov a verí že bude pokračovať. V jej prvých týždňoch odchytal v drese IFK Helsinki šesť zápasov v najvyššej fínskej súťaži a vyslúžil si prvú pozvánku do seniorskej reprezentácie. Pri debute na Nemeckom pohári hneď v prvom zápase vychytal nulu. Teraz sa mu plní ďalší detský sen: „Odmalička som sa chodil pozerať na HC Košice a stále som dúfal, že jedného dňa by som si za Košice mohol zachytať. Možno to prišlo skôr ako som čakal, ale som za to veľmi vďačný.“

Ako dodal, jeho dočasný návrat domov bol pomerne nečakaný. „V IFK Helsinki som v pozícii tretieho brankára a hľadali mi nejaký tím, kde by som mohol chytať do konca prestupového obdobia, lebo potom ma už kvôli začiatku play-off budú potrebovať naplno v Helsinkách.

Prišla ponuka z Košíc kvôli zraneniu Riečického a bola najlepšia na stole, tak sme neváhali. V Košiciach je zdravá brankárska konkurencia a veľmi som sa tešil aj na Dušana Strhárskeho, trénera brankárov, lebo ma od malička viedol a vychovával.“ Po debute si vyslúžil aj pochvalu od trénera Dana Cemana: „Dnes bol skvelý. Poprad hádzal veľa pukov na bránku, bol pred ňou veľký pohyb, takže to mal ťažké na prvý zápas. Hral na vysokej úrovni, ale očakávali sme, že bude veľmi dobrý brankár.“

Každý zápas je už play-off Debut v extralige na popradskom ľade nebol pre Eliaša víťazný. Z 28 striel Popradčanov dokázal chytiť 26, jeho náprotivok Adam Vay z rovnakého počtu košických pokusov chytil o jeden viac. V bojovnom a tvrdom zápase sa o výsledku rozhodovalo v jeho druhej polovici. Po vyše polhodine hry sa k prvému gólu dopracovali Popradčania, keď Terry Broadhurst jemným tečom nasmeroval do košickej bránky strelu Olivera Turana. Ešte v druhej tretine šli Popradčania do dvojgólového vedenia, keď sa ich kapitán Adam Cracknell sa v presilovej hre ocitol osamotený pred košickou bránkou a blafákom poslal do siete puk po odrazenej strele od modrej čiary. Košičanom sa osem minút pred koncom tretej tretiny podarilo znížiť, keď po skrumáži pred popradskou bránkou dorazil puk do siete obranca Josh Teves. Na viac sa už nezmohli ani v power play a Popradčania zaslúžene vyhrali a získali dôležité tri body.

„Je to síce prvá výhra nad Košicami, ale aj tie predchádzajúce zápasy boli vyrovnané. Podali sme veľmi vyspelý play-off výkon. Takto už musíme hrať až do konca základnej časti. Potrebujeme zbierať body, dostať sa do šestky a dostať pohodu na hokejky. Prehrávali sme vyrovnané zápasy a to dáva tím trochu dole. Takže sme veľmi radi za toto víťazstvo,“ neskrýval po zápase spokojnosť Kotvan. Boj o každý centimeter V Poprade sa celých šesťdesiat minút hral tvrdý a bojovný hokej. Z domácich hokejistov bolo cítiť väčšie odhodlanie aj chuť po víťazstve po výsledkovo nevydarenom decembri. „Výsledky neboli v poslednej dobe ideálne, ale tvrdo pracujeme na tom, aby sme to zlomili. Dnes sa to podarilo a potešili sme aj divákov. Derby zápasy sú presne o tom, že sa bojuje o každý centimeter ľadu. Bolo to tak aj dnes,“ hodnotil popradský obranca Oliver Turan. Aj podľa trénera Todda Bjorkstranda majú v súčasnej situácii pre Poprad všetky zápasy charakter play-off.

„Potrebujeme body. Samozrejme sme hrali tvrdo celý zápas, lebo v našom prípade je to už o tom, že chceme vyhrať akýmkoľvek spôsobom. Dnes sme využili presilovku, ubránili oslabenia a každý v hokejovom svete vie, že špeciálne tímy sú naozaj dôležité. Odviedli sme dobrú prácu proti naozaj dobrému tímu,“ pochválil Bjorkstrand svoj tím. Ceman: Poprad si tri body zaslúžil Košičania prvýkrát v sezóne prehrali dva zápasy po sebe. „Každý sa určite v kariére už stretol s tým, že prehral dva aj viac zápasov po sebe. Musíme sa s tým jednoducho vyrovnať a do ďalšieho zápasu ísť s tým, že chceme byť úspešní,“ poznamenal po zápase k tomuto faktu útočník Eduard Šimun. Ako dodal, vo vyrovnanom zápase, rozhodli chyby, po ktorých padli popradské góly: „My sme naše šance, najmä prvej tretine nevyužili. Boli tam nejaké závary pred brankárom Vayom, ale všetko to vyčapal. To bol asi najväčší rozdiel. Máme momentálne aj dosť zranených hráčov, ale máme aj širokú zostavu. Niektorí hráči sa len teraz vrátili po zranení a cítiť to na ich výkonoch. Ale verím, že sa do toho rýchlo dostanú a bude to lepšie a pôjde to ako predtým.“