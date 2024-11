V bránke pripomínal Laca. Nezlomil ho nezdar ani choroba, v reprezentácii začal nulou

"Najlepšia bola naša hra bez puku, to bolo solídne. Vracali sme sa do defenzívy a Rasťo chytal super. Nikdy nie je ľahké hrať na 1:0, som rád, že sme to dotiahli do konca," dodal skúsený reprezentant.

Pochvala za bojovnosť

Tréner Craig Ramsay vidí za malým počtom gólom nedostatočný dôraz v streľbe.

"Nestrieľali sme, keď sme mali šance. Len za druhú tretinu sme asi trikrát mali prečíslenie dvoch proti jednému, z ktorého sme nevystrelili. To sú ale veci, z ktorých niečo vymyslíte, keď spolu hráte dlhšie," povedal.

Nepoukazoval však na negatíva, pretože šlo o prvé stretnutie na Nemeckom pohári s veľmi obmeneným kádrom oproti tomu, ktorý nastúpil v kvalifikácii.

"Celkovo môžem povedať, že chalani bojovali. V nasledujúcich zápasoch spravíme nejaké zmeny v zložení formácií, keďže sme pricestovali so širším kádrom a šancu dostanú aj ďalší," prezradil ďalej skúsený kormidelník.