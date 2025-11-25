Žiar nad Hronom pokračuje vo víťaznom ťažení, Trnave strelil šesť gólov

TIPOS SHL - 21. kolo
HK Gladiators Trnava - HK Žiar nad Hronom 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)
Góly: 4. Mamonov (Múčka, Surový), 54. Svitek (Michajlov, Kadyrov), 58. Antonov (Jurák) - 16. Magdolen (Jakúbek, Hraško), 29. Magdolen (Stupka, Babeliak), 43. Suľovský (Kylnar), 48. Babeliak (Magdolen), 53. Melicher (Ďaloga), 59. Jakúbek (Dosek, Gašpar).
Rozhodovali: Adamec, Hlinka – Mižík, Šramaty, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0
Trnava: Hollý – Šiškov, Haborák, Bottán, Kadyrov, Scheuer, Fajnor, Fügersy – Antonov, Jurák, Haščič – Surový, Mamonov, Múčka – Svitek, Hanula, Michajlov – Achberger, Klapica, Jobek
Žiar: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Kuboš, Fecko, Krajči – Jakúbek, Uski, Gašpar – Stupka, Babeliak, Magdolen – Ďaloga, Kylnár, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Melicher
TRNAVA. Hokejisti HK Žiar nad Hronom zvíťazili v 21. kole TIPOS SHL na ľade HK Gladiators Trnava 6:3 a v tabuľke sa posunuli na tretie miesto pred Martin.
Hlasy po zápase
Marcel Holovič, hráč HK Gladiators Trnava: „Za mňa to z našej strany nebolo až také zlé. Bola tam bojovnosť, ale stále nám chýba pokoj v koncovke, aj trochu šťastia, dostať tam nejaký šťastný, odrazený gól. Naopak, my dostávame góly strašne jednoducho, čo mladý tím dosť zrazí. Narobíme sa na jeden gól a potom rýchlo inkasujeme dva-tri. Musíme sa odraziť aspoň od toho, že bojovnosť tam je, a veriť, že začneme dávať viac gólov a menej dostávať.“
Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Vieme, kde sa Trnava nachádza. Nehrá sa tu ľahko, aj keď sú na chvoste tabuľky. Myslím si, že kľúčový moment pre nás bolo ubránené trnavské oslabenie 5 na 3. Potom sme pridali tri umné góly. V závere sme si to však zbytočne zdramatizovali pár chybičkami, bolo to také rozhárané, najmä pre presilovky, oslabenia a emócie na konci. O to viac nás tešia tieto tri body.“