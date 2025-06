Očakávania sa potvrdili. Brankár Winnipegu získal Hartovu i Vezinovu trofej

Pred ním to dokázali len Jacques Plante (1962), Dominik Hašek (1997 a 1998), Jose Theodore (2002) a Price (2015). V tejto sezóne priviedol Winnipeg k Prezidentskej trofeji pre víťaza základnej časti.

V play off sa mu už tak nedarilo, Winnipeg najskôr postúpil cez St. Louis v siedmich dueloch, no v 2. kole vypadol s Dallasom po výsledku 2:4 na zápasy.

„Práve som išiel von z vody a bol som šokovaný. Naozaj som nemal ani tušenie, čo sa chystá. Všetci odviedli skvelú prácu, aby to bolo naozaj prekvapenie. Celé dopoludnie som bol ohromený, pretože to bol jednoducho skvelý zážitok,“ povedal o momente, keď sa trofeje dostali do jeho rúk.

„Ako brankár máte svoj vlastný svet a vlastné ocenenia a iba sledujete útočníkov a obrancov, ako v priebehu rokov zbierajú tie svoje. Takže keď sa Hartova trofej dostane až k brankárovi, máte pocit, že ste urobili naozaj niečo špeciálne,“ tešil sa Hellebuyck, ktorý dostal najcennejšiu trofej ako prvý hráč Winnipegu v histórii.