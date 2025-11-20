Ďalšia česká legenda vstupuje do extraligy. Stane sa novým majiteľom trápiaceho sa Litvínova

LITVÍNOV. Hokejový klub z Litvínova prežíva ťažkú sezónu, no podľa najnovších informácií by sa mal z finančnej neistoty čoskoro otriasť.
Končiaci väčšinový majiteľ Orlen Unipetrol prevedie svoje akcie na klubové legendy na čele s Jiřím Šlégrom.
Obe strany sa navyše dohodli na tom, akou sumou do rozpočtu chemička v ďalších rokoch extraligovú baštu podporí v rámci reklamnej spolupráce. Konkrétnu čiastku však nezverejnili.
Ako uviedol portál idnes.cz, firma prevedie na legendy všetky svoje akcie, teda 71 percent. Menšinovými vlastníkmi zostávajú mesto a mládež. So slávnymi odchovancami sa Orlen zhodol aj na budúcom fungovaní a rozvoji litvínovského hokejového klubu.
„Litvínovský hokej je a vždy bude pre nás všetkých srdcovou záležitosťou. S potešením môžem konštatovať, že náš plán budúceho fungovania klubu na extraligovej úrovni postupne dostáva konkrétne obrysy. Rokovania sú už v takej fáze, že som presvedčený, že litvínovský hokej sa podarí zachrániť,“ uviedol Šlégr.
Spoločnosť Orlen Unipetrol v júni avizovala, že po extraligovej sezóne 2025/26 opustí hokejovú Vervu Litvínov ako väčšinový majiteľ a generálny partner.
Puto chemičky a severočeského klubu trvá 80 rokov, firma sa k odchodu z pozície majiteľa odhodlala kvôli zlej situácii v podnikaní, ako znelo jej oficiálne vysvetlenie.
V klube si držala podiel 71 percent, mesto má 20 percent akcií a športový klub HC Litvínov deväť, ten je aj držiteľom extraligovej licencie. Pred štartom tohto ročníka sa do snahy o záchranu klubu sa zapojili aj fanúšikovia, ich heslo „Litvínov nezhasne“ spustilo solidaritu naprieč republikou.
Státisíce korún vyniesli záchranárske tričká, na účte verejnej zbierky oficiálneho fanklubu Ropáci on Tour je 1,3 milióna korún. Tie poputujú do klubového rozpočtu.
Litvínovu patrí v tabuľke po 23. kolách posledné 14. miesto so 14 bodmi, na predposledné Kladno stráca 15 bodov. V klube pôsobia štyria Slováci - brankár Matej Tomek, obranca František Gajdoš a útočníci Matúš Sukeľ, ktorý je aj kapitán tímu, a Maxim Čajkovič.