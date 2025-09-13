Nečakaný obrat nováčika z Prešova naštartovali jednodňové posily. Nevešali hlavy a makali do konca

PREŠOV. Dva góly za pol minúty a bitka so zhodenými rukavicami už po necelých siedmich minútach rozbehli v prvej tretine viac ako zaujímavý úvodný derby zápas nováčika z Prešova proti Popradu, ktorý napokon priniesol nie často vídaný obrat v podaní domácich.
Najprv popradskí legionári Ryan Sproul a Adam Cracknell za necelú pol minútu poslali hostí do vedenia.
Potom zhodili rukavice prešovský center Filips Buncis a popradský obranca Martin Nemčík a po pár minútach išli rovno pod sprchy.
A keď v polovici druhej tretiny Markus Suchý zvyšoval náskok hostí na 0:3, nevyzeralo to s Prešovčanmi veľmi dobre.
Potom prišli chvíle troch nových prešovských akvizícií, ktorých príchod klub ohlásil len deň pred štartom ligy.
Nevešali hlavy a makali do konca
Najprv obranca Zachary Taylor necelé dve minúty po treťom popradskom góle strelil prvý prešovský gól novej sezóny, o ďalšie tri minúty sa k nemu pridal kontaktným gólom aj Róbert Bačo a po pol minúte tretej tretiny napokon vyrovnal Patriks Zabusovs na 3:3.
„Celé mi to pripadalo ako play off hokej, ako keď som na konci minulej sezóny hral za Nitru proti Košiciam. Aj moja lajna a aj ja sme začali veľmi slabo, ale neprestávali sme hrať a hokej sa hrá šesťdesiat minút.
Nevešali sme hlavy a ostali pozitívne naladení.A nakoniec vyhral ten, čo makal do konca,“ rozhovoril sa po zápase Bačo, ktorý prišiel do Prešova na hosťovanie z majstrovskej Nitry.
Bačo priznal, že v prvej polovici zápasu sa prejavilo to, že viacerí hráči v zostave Prešova naskočili priamo do ligového zápasu takpovediac len po pár hodinách s mužstvom.
„Boli sme neoťukaní, studení, ale potom sa to nejak od tej druhej tretiny rozbehlo. Išlo to samo. Každý jeden si robil to, čo má, plnil svoje povinnosti a prišli aj góly,“ dodal Bačo, ktorý k dôležitému kontaktnému prešovskému gólu pridal aj asistenciu pri vyrovnávajúcom.
Mame doprial lepší zážitok ako naposledy
Odchovanec košického hokeja Bačo si návrat na východ po poldruha ročnom pôsobení v Nitre užíval. Tešil sa z prítomnosti mamy a doprial jej oveľa pozitívnejší zážitok ako keď bola na jeho zápase naposledy.
„Venoval som ho mame. Prišla na zápas po dlhšej dobe, naposledy bola v Poprade, keď mi vybili zub, takže to nebol pre ňu dobrý zážitok. Teraz som jej to vynahradil.
Som rád, že prišla,“ povedal 22-ročný útočník, ktorý sa teší nielen z červeno-bielych klubových farieb, ale aj z toho, že to nemá z Prešova ďaleko domov do Košíc.
Jokeľ mnohých ešte vôbec nepozná
Dokonalý obrat potom dokonal v siedmej minúte tretej tretiny víťazným gólom jeden z najskúsenejších hráčov nováčika Oliver Jokeľ.
„Nespomínam si na nejaký taký obrat. Išli sme do zápasu s tým, že budeme hrať to, čo sme trénovali posledný mesiac. Vieme, v akom sme rozpoložení. Máme nové spolovice nové mužstvo, možno polovicu ešte ani poriadne nepoznám.
Skladá sa to a nie sme dlho spolu. Niektorí prišli včera, niektorí dokonca dnes. Išli sme do zápasu skromne s tým, že ideme od tretiny k tretine a nakoniec to vyšlo,“ hodnotil Jokeľ.
VIDEO: Oliver Jokeľ po skončení zápasu
A hoci Poprad v závere poriadne zatlačil, Prešov držal nad vodou brankár Jaroslav Janus, na ktorého letelo päťdesiat striel.
Po jednom z mnohých záverečných závarov pred jeho bránkou, kde to poriadne schytával, sa dokonca nechal počas popradskej power play 70 sekúnd pred koncom vystriedať Samuelom Vyletelkom.
Nováčik si dvihol sebavedomie
Počas Tatranského pohára pred dvoma týždňami schytal Prešov od Popradu sedemgólový debakel, ale záver prípravy a nové posily evidentne posunuli tím dopredu.
Tréner Peteris Skudra, ktorý ešte pred dvoma týždňami netajil nespokojnosť s hrou mužstva a kvalitou kádra verí, že štvorgólový obrat v prvom zápase mužstvo nabudí a dodá mu viac sebavedomia.
VIDEO: Zostrih zápasu HC Prešov - HK Poprad
„Myslím si, že pre naše sebavedomie bolo dôležité vrátiť sa do tohto zápasu, možno ani nie vyhrať zápas. Som na tím veľmi pyšný. Prešli sme si mnohým, stále sa zlepšujeme.
Naša cesta je trochu iná ako u ostatných, museli sme všetko robiť za pochodu. Ale som hrdý, na to, čo sme dnes ukázali na ľade,“ netajil Skudra po zápase spokojnosť.
Prešov čaká aj v druhom kole domáci zápas proti Banskej Bystrici a hráči veria, že víťazstvo nad Popradom priláka na štadión ešte viac divákov a možno po vzore futbalistov bude vypredané.
„Železo treba kuť, kým je horúce. Musíme byť hlavou v oblakoch, ale nohami na zemi a v nedeľu začať tak, ako sme dnes skončili. Dúfam, že sme divákov potešili a prilákali na nedeľu, lebo táto hala má potenciál, má kapacitu a aj teraz bola veľmi dobrá atmosféra,“ myslí si Bačo.
Prestali rešpektovať princípy
Popradčanom po zápase veľmi do reči nebolo a tak napokon medzi novinárov prišiel len tréner Ján Šimko. Ten hneď na úvod priznal, že stratili vyhratý zápas.
„Úvod bol ako z partesu. Ale za stavu 3:0 sme prestali rešpektovať našu štruktúru, naše princípy, sami seba a aj súpera. Dopustili sme sa niekoľkých strát pukov, z čoho súper ťažil, chytil sa, dostal emóciu.
Bola to nová situácia, pridala sa k tomu nervozita a výborne chytajúci domáci brankár, ktorý bol pre domácich veľkou oporou a pre nás veľkou prekážkou,“ hľadal príčiny prehry Šimko.
Ako dodal, prehra môže byť pre mužstvo dobrou fackou. „Je to prvé kolo a je znova na nás, ako sa s tým vysporiadame.
Musíme už do nedele zapracovať na niektorých veciach, ktoré dnes znamenali stratu zápasu a troch bodov,“ dodal Šimko smerom k nedeľňajšiemu derby, v ktorom Poprad privíta na svojom ľade Michalovce.