Veria, že v ňom drieme veľký potenciál. Mladý reprezentant sa vracia na Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA. Do kádra hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica pribudol mládežnícky reprezentant František Dej.

V roku 2023 sa objavoval v preddraftových rebríčkoch pred vstupným draftom do NHL, no napokon si ho žiadny z klubov nevybral.

Zároveň reprezentoval Slovensko na MS do 18, aj do 20 rokov. Robustný center zamieril strávil ročník 2023/2024 v juniorskej QMJHL, v tíme Sherbrook Phoenix. Tam si pripísal v 50 dueloch základnej časti 16 bodov (4+12), v následnom play-off pridal 3 body (2+1) v 13 stretnutiach.

Uplynulú sezónu odštartoval v Trenčíne, no v januári už opäť zamieril za oceán, tentokrát do WHL a do kanadského tímu Saskatoon Blades.