S Košičanmi začal prípravu aj Černák, trénerský tím doplní posila zo Slovana

Pred dvoma rokmi presedlal z hráčskej kariéry na trénerskú a ako asistent trénera pôsobil v tíme HC Modré Krídla Slovan, ktorý nedávno ukončil svoju činnosť.

"Moje prvé dve trénerské sezóny mi veľmi pomohli. Pôsobil som pri tíme spoločne s Janom Lipianskym, s ktorým sme sa predtým poznali z Košíc. Výborne sme sa dopĺňali, dva roky sme spolupracovali. Bola radosť pracovať aj so samotnými hráčmi," povedal Tomáš Slovák.

Na prvom tréningu "oceliarov" na ľade chýbal iba útočník Mário Lunter, ktorý sa pripravoval individuálne. Po dlhom čase s tímom trénoval aj útočník Tomáš Zigo, ktorý pre zranenie prišiel takmer o kompletnú minulú sezónu 2023/2024.

"Počas leta som bol viackrát na ľade, ale takto s tímom je to iné. Pomaly sa do toho dostávam, ale určite to pôjde. Mám znovu veľkú chuť do hokeja, hoci viem, že vrátiť sa po takej dobe nebude ľahké. Už sa teším na sezónu," povedal Zigo pre TASR.

Uplynulá sezóna 2023/2024 sa pre Košičanov skončila po semifinále, v ktorom vypadli so Spišskou Novou Vsou 3:4 na zápasy.

Po nej nenastal v kádri veľký hráčsky prievan, naopak, najmä do ofenzívy pribudlo viacero zvučných mien. Jedným z nich je aj 25-ročný univerzálny útočník Roman Karaffa.

"Potreboval som v kariére novú výzvu. Košice mi dali dobrú ponuku a pre mňa je výzva hrať za tento tím a presadiť sa do zostavy. Konkurencia, ktorá sa v tíme vytvorila, patrí k športu a hráčom pomáha zlepšovať sa. Pre mňa je to len dobre a myslím si, že aj pre tím," poznamenal Karaffa.