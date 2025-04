Zvolen pokračuje v trápení favoritov. Zviazané Košice urobili z jednoznačnej série drámu

KOŠICE. Desiaty Zvolen pokračuje v trápení favoritov. Po tom, ako v kvalifikácii play-off poslal na dovolenky hokejistov Slovana Bratislava a vo štvrťfinále vyradil víťaza základnej časti Spišskú Novú Ves, nedovolil hokejistom HC Košice využiť ani druhý semifinálový mečbal. Po víťazstve 3:0 v košickej Steel Aréne zdramatizoval sériu a v sobotu bude na domácom ľade bojovať o rozhodujúci siedmy zápas.

Piaty semifinálový zápas mal byť podľa predpokladov posledným. Zvolenčania do Košíc prichádzali s nožom na krku.

Situáciu ale zvládli na výbornú. Od začiatku zápasu ukazovali, že nechcú v Košiciach ukončiť sezónu a už po dvanástich minútach našli recept na víťazstvo.

Hoci hrali v oslabení pri vylúčení Kylea Olsona, dostali sa do prečíslenia a Matej Macek síce na dvakrát po prihrávke Mareka Viedenského otvoril skóre gólom, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, Steel Aréna zažila košickú nulu po viac ako roku Košičania sa od inkasovaného gólu snažili až do konca zápasu zvrátiť skóre, ale nedokázali si proti dobre organizovanej obrane Zvolena vypracovať gólové šance a aj vo chvíľach, keď boli blízko gólu stroskotávali na výbornom zvolenskom brankárovi Pavlovi Kantorovi. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HKM Zvolen (5. semifinále)

Napokon sa domáci necelé tri minúty pred koncom odhodlali k hre bez brankára, v ktorej napokon ešte dvakrát inkasovali do prázdnej bránky z hokejok Davida Kiefera a Petra Marcineka. Košičania tak po viac ako štrnástich mesiacoch nedokázali skórovať na domácom ľade a z jednoznačne vyvíjajúcej sa semifinálovej série dovolil Zvolenu urobiť drámu.

„Možno sme boli v prvej tretine zbytočne zviazaní nervozitou. Chceli sme to tu ukončiť a veľmi sa nám skoro nič nedarilo. Nezareagovali sme dobre na ich rýchly prístup v oslabení. Zmenili to. Musíme si to pozrieť na videu a pripraviť sa na to lepšie,“ hľadal príčiny prehry košický útočník Filip Krivošík. Aj podľa trénera Dana Cemana bola prvá tretina zo strany Košíc nesúrodá a napätá. „Napriek tomu, že Zvolen by mal cítiť tlak, tak sa zdalo, že my sme ten tlak cítili viac. Nešli nám presilové hry, dokonca sme v jednej inkasovali. V druhej tretine výborne bránili, nevedeli sme sa presadiť. Mohli sme viac strieľať, viac sa pohybovať okolo bránky. Tak to pokračovalo aj v tretej, nevedeli sme sa dostať k šanci. V ďalšom zápase sa musíme vrátiť k našej hre, dať aj nejaký škaredý gól, byť pred bránkou a vyhrať zápas,“ hodnotil košický tréner. Vonku lepšie ako doma Košičania majú stále bližšie k postupu do finále a podľa Krivošíka nie je napriek dvom prehrám v rade panika na mieste. „Ale určite sme ostražití a chceme ukončiť sériu. Ideme do Zvolená s tým, že sa pripravíme najlepšie ako vieme a s plnou energiou ideme vyhrať.

Dá sa povedať, že vonku sme dobrí. Ale netreba si to dať do hlavy a myslieť si, že to vyhráme bez nejakého úsilia. Pozrieme si hlavne tie presilovky. Oni to zmenili, určite to budú robiť ďalej, lebo im to vychádzalo, ale myslím si, že na to dokážeme zareagovať,“ verí Krivošík. Podľa Patrika Rogoňa bude najdôležitejšie vrátiť sa k svojej hre. „Prvé dve tretiny sme vôbec nehrali náš hokej. Korčuľovali sme okolo, netlačili sa do brány. Chýbalo nám viac striel, chýbali nám hráči pred bránkou. V tretej to už bolo lepšie a mali tam problémy. V tom musíme pokračovať a bojovať,“ dodal. VIDEO: Hokejista HC Košice Patrik Rogoň reaguje po zápase

V iný zápas a víťazstvo v šiestom zápase verí aj Dan Ceman, keďže Košičania sú najlepším ligovým mužstvom na ľade súperov: „Možno nie sme pod takým tlakom emócií ako na domácich zápasoch. Musíme si veriť, tlačiť sa do brány, strieľať a uvidíme, ako to dopadne.“ Macek sa necíti ako záchranca Aj pri druhom semifinálovom víťazstve Zvolena strelil víťazný gól útočník Matej Macek. Vo štvrtom zápase v presilovke, v tom piatom dokonca v oslabení. Ten na košickom ľade navyše otváral skóre zápasu.

„Dali sme prvý dôležitý gól, čo nám veľmi pomohlo. Potom síce mali viac z hry, ale dobre sme to bránili a rozhodla tímovosť a obetavosť. Zmenili sme nejaké veci a vždy veľmi pomôže prvý gól. Oni sa museli snažiť o vyrovnanie, my sme hrali na protiútoky a ustáli tlak,“ vravel po zápase s tým, že ako autor dvoch víťazných gólov v dvoch zápasoch po sebe sa necíti ako záchranca Zvolena. „Môže to padnúť hocikomu, čiže ďalší zápas môže rozhodnúť niekto iný. Chceme vyhrávať, čiže kto dá gól, je úplne jedno,“ dodal Macek. VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS

Dostali Košice tam, kde chceli Zvolenský brankár Pavel Kantor zlikvidoval 27 košických striel a vychytal druhé čisté konto v play-off. Aj prvú nulu si pripísal na ľade súpera, v Spišskej Novej Vsi. Za svoj individuálny úspech poďakoval aj spoluhráčom. „Podali sme výborný, obetavý výkon. Dnes sme asi zblokovali najviac striel v celom play-off. To je recept na Košice. Gól v oslabení nám určite pomohol. Košiciam to v presilovkách nešlo, ani ľudia im piskotom nepomohli a boli nervózni. Určite nám dodal ďalšiu dávku sebavedomia a Košiciam ho trochu zrazil dole,“ uviedol zvolenský gólman. Svojich zverencov za výkon pochválil aj tréner Peter Mikula.

„Vedeli sme, že máme nôž pod krkom a chceli sme zdramatizovať sériu. Navádzali sme chlapcov k tomu, aby neskladali zbrane a verili vo svoje sily. Podarilo sa nám to a všetci, od brankára až po posledného hráča, hrali veľmi zodpovedne. Vychádzali nám veci, ktoré sme si povedali. Košiciam sme sťažili situáciu prehusťovaním stredného pásma. Prialo nám aj šťastie, dali sme prvý gól a Košice sa dostali do nepohody,“ povedal o zápase. VIDEO: Tréner HKM Zvolen Peter Mikula reaguje po zápase

Nikto nemá vyhraté Zvolenčania aj ich tréner veria, že si na domácom ľade v sobotu vybojujú návrat na siedmy zápas do Košíc. „Určite nás druhé víťazstvo v rade nakoplo do ďalšieho zápasu a verím, že príde plný dom a vyhráme aj doma a vrátime sa do Košíc,“ verí Macek. Podľa Kantora sa po prehre dostali pod väčší tlak Košičania, hoci stále majú o jeden zápas navrch. „Vyhrávali 3:0, teraz je 3:2 a sú opäť pod väčším tlakom. To je to, čo sme chceli dosiahnuť. Lebo nám, keby niekto povedal, že z desiateho miesta budeme v semifinále, tak by sme mu určite neverili,“ konštatoval zvolenský gólman, na ktorého neskôr nadviazal aj tréner Mikula.