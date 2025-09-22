Nepodarené vyvesovanie majstrovskej vlajky Košičanov rozhodilo len v úvode

KOŠICE. Mala to byť veľká sláva. Pred zápasom Košíc so Spišskou Novou Vsou mala byť pod strechu Steel Arény slávnostne vyvesená majstrovská vlajka za minulú sezónu.
Diváci ju napokon celú nevideli a nedostala sa ani pod strechu. Technika Steel Arény, v ktorej sú hokejisti nájomcami, si povedala nie.
Nastúpený tím na modrej čiare, Jakub Ferenc a Tomáš Mikúš pripevnili vlajku na ťah, kapitán Michal Chovan postavil do stredu tretiny majstrovský pohár. Diváci tlieskajú, vlajka sa rozvíja, ale ukáže sa len časť s logom a názvom klubu a dosť. Ďalej to nejde.
Napokon ju partia zamestnancov Steel Arény, ktorá akciu s vlajkou zabezpečovala, zbalí a zvesí. A rozhodcovia ešte upravujú ľad, do ktorého urobil majstrovský pohár dieru.
„Tak trošku im to nevyšlo, neviem, či si to skúšali alebo neskúšali. Ale myslím si, že to bolo celkom zaujímavé aj pre fanúšikov, ktorí si zaplatili, aby si pozreli tú vlajku. Možno to bolo naschvál, lebo nemali novú, ale tú starú,“ smial sa po zápase Peter Repčík.
Potrebovali dostať gól
Zaskočení ostali nielen diváci, ale aj hokejisti. A tak sa už po poldruha minúte ujali vedenia v zápase hostia, keď strela obrancu Šimona Grocha zapadla do horného rohu domácej bránky.
„Rozprávali sme sa o slávnostnom vyvesení vlajky a o tom, že sa budeme musieť znovu sústrediť, aby sme mohli začať zápas. A nezačali sme ho najlepšie. Až gól súpera nás vrátil sa späť do hry. Bol presne to, čo sme potrebovali,“ hovoril po zápase o nevydarenom úvode tréner Dan Ceman.
Ešte do polovice prvej tretiny sa Košičania skóre otočili, keď v priebehu pol druha minúty dvakrát udrel ich druhý útok.
Najprv sa v páde dorážkou vyrazenej strely Mislava Rosandiča presadil Peter Repčík. Po 98 sekundách ho bez pádu napodobnil Filip Krivošík, ktorý doklepol za chrbát Denisa Godlu vyrazenú strelu Jakuba Ferenca.
Opäť s pochvalou od trénera
Košičanom vyšla aj prvá desaťminútovka druhej tretiny. Najprv po troch minútach opäť zafungovala presilovka a Šimon Petráš zo svojho obľúbeného miesta na ľavom kruhu prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, na začiatku 39. minúty Olivier Archambault pri striedaní neustál za svojou bránkou súboj s Repčíkom.
Ten poslal puk pred bránku hostí, kde si nakorčuľoval Patrik Rogoň a jeho strela prepadla Denisovi Godlovi za chrbát.
Brankár hostí si navyše pri zákroku privodil zranenie a tak sa prvýkrát v sezóne dostal do bránky Štefan Valluš.
Košičania vzápätí nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov a druhá polovica druhej tretiny patrila hosťom, ktorí sa však nedokázali presadiť.
„Išli sme trochu do útlmu, lebo tak to býva. Súper naopak načerpal energiu a na konci druhej tretiny nás zatlačil.
Ale prežili sme to, vďaka Ričimu aj vďaka niekoľkým výborne zblokovaným strelám. V tretej tretine sme hrali inteligentný hokej a udržali ich mimo pre nás nebezpečnej zóny.
Chlapci mali skvelého tímového ducha. V každom zápase vidíme, ako všetci spolupracujú a tvoria hokejový tím so štyrmi formáciami, z ktorých každá má vplyv na hru a tým sa zvyšuje jej kvalita,“ pochválil svojich hráčov Ceman.
Musíme ostať nohami na zemi, brzdia Košičania eufóriu
Ani Valluš napokon čisté konto neudržal. Obrovskú chybu Nerijusa Ališauskasa na obrannej modrej využil Mário Lunter, ktorý deväť minút pred koncom upravil na konečných 5:1.
Košičania zahrali v priebehu troch dní dva vydarené zápasy v rade s päťgólovými víťazstvami nad Popradom a Spišskou Novou Vsou a potvrdili výborný vstup do sezóny, keď bodovali v každom zápase a po piatich kolách im patrí tretia priečka.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spišsská Nová Ves
Krivošík však zdôrazňuje, že musia ostať nohami pevne na zemi, hoci dva výborné výkony po sebe určite potešia a povzbudia.
„Vieme na čo máme, vieme čo máme robiť. A keď to budeme plniť, tak vždy máme šancu vyhrať zápas, hoci sa to samozrejme nie vždy musí podariť,
Asi prvýkrát sa nám stálo, že sme dali viac než tri góly a hneď v dvoch zápasoch po sebe. Zrejme takto nebude celý čas. Našou silou je hrať zápasy s rozdielom jedného gólu,“ zdôraznil Krivošík.
Nadviazal naňho Patrik Rogoň. „Vstup do sezóny je fantastický, ale musíme dať hlavy dole. Musíme stále hrať poctivú hru, hlavne z obrany.
A potom, keď prejdeme červenú,nahodiť a valcovať to tam, získavať puky v rohoch, dať hore na beka, vystreliť. A potom, keď nám to súper zoberie, zase hrať stopercentne do obrany a takto pokračovať ďalej,“ dodal.
Už v piatok čaká Košičanov doteraz azda najväčšia výzva sezónz, repríza minuloročného finále na ľade Nitry.
„To bude zaujímavý zápas. Bude výborná atmosféra, fanúšikovia ich poženú dopredu. Takže sa musíme na to dobre pripraviť, dobre sa vyspať. Čaká nás ťažký boj a budeme bojovať,“ odhodlane dodal Rogoň.
Spišiakov trápia individuálne chyby
Spišiaci sú na tom opačne ako Košičania. Po dvoch úvodných prehrách sa im podarilo vyhrať dva zápasy po sebe, na nájazdy v Liptovskom Mikuláši a doma s Michalovcami, ale v Košiciach opäť nepredviedli očakávaný výkon.
„Máme v tých zápasoch na začiatku sezóny slabé úseky hry, kedy nám nevychádzajú nejaké veci a práve vtedy inkasujeme a potom naháňame výsledky.
Aj dnes sme začali dobre, viedli sme a následne sme dostali dva góly po dorážke, potom sme sa dostali do oslabení a už sme nedokázali vrátiť do tempa a nakoniec to skončilo ako to skončilo,“ rozhovoril sa po zápase obranca Dávid Romaňák.
Hokej je podľa neho o individuálnych chybách, ktoré aj v Košiciach viedli k dvom gólom domácich. „Ale máme ich dosť a určite sa to budeme snažiť eliminovať. Musíme hrať lepšie celých šesťdesiat minút,“ prízvukoval Romaňák.
O lacných góloch a chybách hovoril aj autor jediného michalovského gólu Šimon Groch. „Dostali sme lacné góly a nepodarilo sa nám streliť viac, ťažko sa dá vyhrať s jedným gólom, takže na tom musíme zapracovať.
Chyby sa stávajú stále, dnes boli potrestané a musíme sa vyvarovať, aby sa nám nestávali tak často,“ dodal.
Oremus žiada o trpezlivosť
Ďalším problémom je ofenzíva, ktorá by mala byť podľa menoslovu legionárov, veľkou zbraňou Spišiakov, rovnako ako v predchádzajúcich sezónach. Veď aj v Košiciach sa dokázal gólovo presadiť len obranca a nebolo to v novej sezóne prvýkrát.
Vníma to aj tréner Oremus, ktorý ale žiada o trpezlivosť.
„Máme naozaj na čom pracovať. Tá obmena toho tímu, hlavne zahraničných hráčov, u nás bola strašne veľká. Iba pracovnou morálkou sa dostaneme k lepším výkonom. Máme málo hráčov, ktorí sa dokážu presadiť v útočnom pásme. Vôbec by som ich však nezatracoval, treba iba trpezlivosť. V ďalších zápasoch musíme byť lepší než dnes,“ povedal Oremus.
Už v piatok čaká Spišiakov ďalšia veľká výzva, najväčšie derby na ľade Popradu. Tomu sa tiež nedarí podľa predstáv, keď v Žiline opäť premrhal dvojgólový náskok a v tretej tretine prišiel o všetky body.
„Musíme byť dobre nastavení v hlavách. Ani Poprad nemá najlepší vstup do ligy, čiže to bude určite náročný zápas. Verím, že sa počas týždňa zlepšíme a v piatok budeme bodovať za tri body,“ verí Romaňák.