Krásne gesto i rekord. Na východe sú úžasní ľudia, ďakoval Valach Košičanom

Hokejisti Košíc nastúpili na zápas v špeciálnych dresoch, ktoré poputujú do aukcie. Výťažok z nej venujú Valachovi.

KOŠICE. "Ťažko sa mi hľadajú slová. Je to niečo úžasné. Krásne gesto od košického klubu," reagoval obranca Slovana Bratislava Juraj Valach.

"Prvýkrát mi o tejto myšlienke hovoril riaditeľ košického klubu Miloslav Klíma. Išli mi až slzy do očí. Je to úžasné, vôbec som to nečakal," vravel dojatý Valach.

Zbierka na pomoc pre jeho deti ho prekvapila. S košickým hokejom totiž nemá rodák z Topoľčian žiadnu spojitosť.