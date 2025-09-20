Hayesa čaká posledný rok zmluvy, úvod sezóny ale vynechá pre zranenie

Laboruje so zranením v hornej časti tela.

PITTSBURGH. Hokejistom Pittsburghu Penguins bude v úvode novej sezóny NHL chýbať útočník Kevin Hayes. Tridsaťdvaročný Američan laboruje so zranením v hornej časti tela.

Ako informoval The Athletic, zdravotný stav hráča posúdia kluboví lekári opätovne približne o mesiac.

Skúsený útočník odohral v minulej sezóne v drese Pittsburghu 64 stretnutí, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 10 asistencií.

Hayes vstupuje do záverečného roka svojej sedemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje 7,14 milióna dolárov za sezónu.

