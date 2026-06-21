Koľko Slovákov prejde draftom? Najlepšie šance má obranca a kapitán osemnástky

Najvyššie draftovaným Slovákom do NHL by sa mal stať Adam Goljer. Kapitán striebornej "osemnástky" z tohtoročného svetového šampionátu na Slovensku figuruje na 34. mieste vo finálnom rebríčku kanadského hokejového insidera Stevena Ellisa z Daily Faceoff.
Celkovo v jeho zozname 120 nádejí, ktoré sa budú uchádzať o priazeň klubov NHL 26. a 27. júna v Buffale, figuruje päť Slovákov. Upozornil na to web slovaknhl.sk.
Na 53. pozícii sa nachádza center Tomáš Chrenko z HK Nitra. Goljer aj on by mali byť teda draftovaní v druhom kole.
"Tretím najvyššie hodnoteným slovenským hráčom v rebríčku je obranca Jakub Floriš, pôsobiaci vo fínskom juniorskom klube Lukko, ktorého Ellis zaradil na 76. priečku ako adepta na tretie kolo.
Ku koncu rebríčka figurujú ešte krídelník Lucian Bernát z juniorského tímu Tappary na 98. mieste a útočník Adam Nemec zo Sudbury Wolves z OHL na 113. pozícii," uviedol Ellis podľa spomenutého zdroja.
Najvyššie draftovaným hráčom by sa mal stať kanadský útočník Gavin McKenna z Penn State University.
Druhé miesto vo finálnom preddraftovanom rebríčku obsadil švédsky krídelník Ivar Stenberg a tretí skončil kanadský obranca Chase Reid.
Prvú desiatku Ellisovho finálneho rebríčka dopĺňajú: Carson Carels (obranca, Prince George Cougars), Caleb Malhotra (center, Brantford Bulldogs), Daxon Rudolph (obranca, Prince Albert Raiders), Alberts Šmits (obranca, EHC Mníchov), Keaton Verhoeff (obranca, University of North Dakota), Viggo Björck (center, Djurgardens) a Wyatt Cullen (ľavé krídlo, USNTDP).