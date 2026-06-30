Nemec podľa očakávania dostal ponuku na novú zmluvu. Dočkal sa aj útočník z Vegas

Vedenie klubu NHL Calgary Flames ponúklo slovenskému hokejistovi Šimonovi Nemcovi novú zmluvu a udržalo si tak na neho práva.
Rovnako urobil aj Vegas Golden Knights v prípade slovenského útočníka a obmedzeného voľného hráča Jakuba Demeka. Informovali o tom zámorské médiá.
Kvalifikovaná ponuka dáva klubu prednostné právo na podpis hráča. Ak obmedzený voľný hráč podpíše tzv. „offer sheet“ s iným tímom, jeho súčasný klub má možnosť podmienky dorovnať alebo získať draftovú kompenzáciu.
Nemca nedávno vymenilo New Jersey do Calgary. Bola to pre neho prvá zmena pôsobiska v profilige, v organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022.
Dvadsaťdvaročný Nemec má za sebou tri sezóny v NHL, no až uplynulý ročník 2025/2026 strávil výlučne v prvom tíme „diablov.“
Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohratých zápasov (68), góloch (11) a aj v kanadských bodoch (26). V novembri 2025 zažiaril proti Chicagu svojím prvým hetrikom v profilige.
V lete 2026 sa mu skončí nováčikovská zmluva a po jej vypršaní bude mať štatút obmedzeného voľného hráča.
V NHL doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií.
Demeka draftoval Vegas v roku 2021 zo 128. miesta (4. kolo). V profilige si doteraz nezahral. Môžu sa to aj časté zranenie u slovenského útočníka.
V uplynulej sezóne odohral len štyri zápasy v AHL a zaznamenal jednu asistenciu. Rovnaký počet duelov si pripísal aj v ECHL a dosiahol dve asistencie.
Celkovo nastúpil v AHL v 90 stretnutiach a má bilanciu 13 gólov a 23 asistencií.
Organizácia z Minnesoty sa rozhodla nepredložiť kvalifikačnú ponuku brankárovi Samuelovi Hlavajovi. Po dvoch sezónach v organizácii Wild zamieri od 1. júla na trh s voľnými hráčmi ako neobmedzený voľný hráč.
Kvalifikovanú ponuku nedostal ani útočník Pavol Regenda, ktorý pôsobil v drese San Jose Sharks. Od utorka sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.