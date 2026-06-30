Pokorný dal famózny gól, Touré žasol: To bolo lepšie než všetko, čo som doteraz videl

Futbalisti Slovana Bratislava ukončili predsezónne sústredenie v Rakúsku remízou 1:1 proti Crvenej zvezde Belehrad.
Hoci slovenský majster čelil slávnemu súperovi, po zápase sa najviac hovorilo o jedinom momente – famóznom góle stredopoliara Petra Pokorného.
Slovan sa presadil po strieľanom centri Tigrana Barseghjana, ktorý Pokorný vyriešil spôsobom, aký sa na slovenských trávnikoch nevidí často.
Loptu si pätou, respektíve vonkajším priehlavkom nadvihol a následne ju z voleja prudko napálil do siete.
Jeho zásah nadchol aj nového trénera Slovana Yayu Tourého, ktorý počas bohatej hráčskej kariéry zažil tie najväčšie futbalové pódiá.
Vyhral Ligu majstrov, štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Afriky, v Barcelone kryl chrbát Lionelovi Messimu a v Manchestri City pracoval pod vedením Roberta Manciniho či Pepa Guardiolu.
Neskutočný gól
Futbalisti Slovana Bratislava ukončili predsezónne sústredenie v Rakúsku remízou 1:1 proti Crvenej zvezde Belehrad.
Hoci slovenský majster čelil renomovanému súperovi, po zápase sa najviac hovorilo o jedinom momente – famóznom góle stredopoliara Petra Pokorného.
VIDEO: Zostrih zápasu Crvena zvedza - Slovan Bratislava
Slovan sa presadil po strieľanom centri Tigrana Barseghjana, ktorý Pokorný vyriešil spôsobom, aký sa na slovenských trávnikoch nevidí často.
Loptu si pätou, respektíve vonkajším priehlavkom nadvihol a následne ju z voleja prudko napálil do siete.
Jeho zásah nadchol aj nového trénera Slovana Yayu Tourého, ktorý počas bohatej hráčskej kariéry zažil tie najväčšie futbalové pódiá.
Vyhral Ligu majstrov, štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Afriky, v Barcelone kryl chrbát Lionelovi Messimu a v Manchestri City pracoval pod vedením Roberta Manciniho či Pepa Guardiolu.
Touré žasol
„Peťo Pokorný dal neskutočný, krásny gól. Úprimne, jeho gól, to bolo lepšie než čokoľvek, čo som doteraz videl, fakt to trafil nádherne, a teším sa z neho,“ opisoval nadšene tréner slovenského majstra.
Slovan proti srbskému šampiónovi neodohral ideálny prvý polčas, no po zmene strán sa jeho výkon zlepšil.
„V prvom polčase sme kontrolovali dianie, bolo to pomerne okej, no chcel som od tímu vidieť viac akcií. Mali sme prílišný rešpekt voči Crvenej zvezde. Druhý polčas bol oveľa lepší, mali sme v ňom viac príležitostí. Postupne sa približujeme k tomu, čo chceme,“ zhodnotil Touré.
Nový kouč belasých zdôraznil, že mužstvo za sebou nemá jednoduché obdobie. Počas rakúskeho sústredenia absolvovalo náročný tréningový blok a podľa neho je už teraz viditeľný postupný progres.
Tvrdé tréningy
„Uplynulých desať dní sme tvrdo trénovali, som spokojný s prácou mužstva, deň po dni je tam vidno progres.
Máme veci, ktoré potrebujeme vyladiť, no je to proces. Verím tomuto mužstvu a som si istý, že budeme postupne lepší,“ vysvetľoval Touré.
Prezradil aj to, že realizačný tím sa intenzívne venuje štandardným situáciám, ktoré môžu rozhodovať vyrovnané zápasy.
„Ešte dnes ráno sme nacvičovali štandardné situácie. V zápasoch vďaka nim viete urobiť rozdiel. Aj keď preferujem góly z hry, občas to jednoducho nie je možné,“ dodal tréner Slovana.
Belasých teraz čakajú ďalšie tri prípravné zápasy. Už 4. júla nastúpia proti Puskás Akadémii, o týždeň neskôr ich preverí pražská Slavia a 16. júla uzavrú prípravu duelom proti FC Pafos.