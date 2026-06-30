Šancu dostali aj dve nečakané mená. Kluby NHL pozvali do kempov 16 Slovákov

Krátko po drafte NHL, ktorý sa uskutočnil uplynulý víkend, odštartujú tradičné development (rozvojové) kempy jednotlivých klubov.
Slúžia predovšetkým na zoznámenie mladých talentov s organizáciou, tréningovým procesom a očakávaniami klubov. Súčasťou programu bývajú tréningy na ľade aj mimo neho, testovania či vzdelávacie aktivity.
Tento rok sa na nich predstaví spolu 16 Slovákov – sedem útočníkov, päť obrancov a štyria brankári.
Z ôsmich Slovákov draftovaných počas tohtoročného výberu do NHL sa na rozvojových kempoch nepredstavia iba útočník Adam Nemec, ktorého si vybrala Ottawa (3. kolo, 72. miesto) a obranca Tomáš Kráľovič z Tampy Bay (3. kolo, 90. miesto).
Pozvánku napriek tomu, že neboli draftovaní, dostali od Toronta Maple Leafs útočník Tobias Pitka a obranca Richard Baran. Obaja nastupovali v uplynulej sezóne v univerzitnej NCAA.
Na kempoch nebudú chýbať ani všetci traja slovenskí hokejisti z vlaňajšieho draftu.
Útočník Michal Svrček a brankár Michal Prádel sa predstavia v Detroite, útočník Ján Chovan absolvuje kemp v Los Angeles.
Zaujímavosťou je účasť štvorice hráčov, ktorí už majú skúsenosti z AHL. Buffalo pozvalo obrancu Maxima Štrbáka, Philadelphia útočníka Alexa Čiernika, Vegas obrancu Viliama Kmeca a Chicago brankára Adama Gajana.
Gajan, Štrbák aj Kmec boli zároveň súčasťou slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2026.
Slováci v rozvojových kempoch NHL 2026
Útočníci
- Michal Svrček (Detroit)
- Tobias Pitka (Toronto)
- Ján Chovan (Los Angeles)
- Lucian Bernát (Vancouver)
- Alex Čiernik (Philadelphia)
- Miroslav Šatan ml. (Washington)
- Tomáš Chrenko ml. (NY Rangers)
Obrancovia
- Maxim Štrbák (Buffalo)
- Richard Baran (Toronto)
- Jakub Floriš (Nashville)
- Adam Goljer (Los Angeles)
- Viliam Kmec (Vegas)
Brankári
- Michal Prádel (Detroit)
- Samuel Hrenák (Winnipeg)
- Adam Gajan (Chicago)
- Roberto Leonardo Henriquez (Boston)