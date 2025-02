Ako Slováci v Salt Lake City. Trnave stačilo na výhru 14 hokejistov, fanúšikovia Skalice hromžia

„Takéto víťazstvo sme vôbec nečakali. Nikto s tým vôbec nepočítal. My sme dali góly z ničoho a súper trafil asi päť tyčiek. Musím priznať, mali sme viac šťastia ako rozumu. Na takýto priebeh zápasu si z mojej kariéry nepamätám,” uviedol hlavný tréner Trnavy.

„Top výkon sezóny. So šťastím sa nám podarilo streliť dva góly. Potom bolo našou jedinou taktikou dostať puky von z obranného pásma,” hodnotil tréner „gladiátorov” Roman Kukumberg st.

„Máme v tíme nejaké zranenia. Včera hrala aj naša juniorka s Liptovským Mikulášom a rovnako nemohol nastúpiť ani môj syn, pretože hral za Slovan. Bola to naozaj ťažká situácia,” ozrejmil situáciu Kukumberg st., ktorý ešte vlani odohral za Trnavu 40 zápasov.

„Mohol by som nastúpiť aj ja, ale v poslednom období som si výstroj obliekol asi trikrát. To by nemalo vôbec význam,” priznal pre Sportnet.

Hrali sme katastrofálne, priznal bývalý reprezentant

Kým Trnava si výhrou výrazne polepšila v záchranárskych prácach, Skalica sa pohybuje na úplne opačnej strane tabuľky. Po 39 zápasoch má na konte 78 bodov a okupuje 3. miesto, ktoré zaručuje priamy postup do štvrťfinále.

„Hrali sme katastrofálne, môžeme si za to sami, že sme sa dostali do takejto situácie,” uviedol pre Sportnet bývalý reprezentant Juraj Mikúš, ktorý sa vrátil do materského klubu iba v januári.

„Súper iba vyhadzoval puky. S postupom času sme si začali uvedomovať vážnosť situácie a na naše hokejky sa potom vkradla nervozita,” dodal.