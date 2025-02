Defenzíva Prešova štvrté čisté konto v rade neudržala, Trnava zaskočila favorita

Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: „My sme po víťazstve v Trnave chceli doma potvrdiť formu, bohužiaľ nepodarilo sa nám to. Chlapci hrali nekoncentrovane, robili sme veľa chýb v obrannom pásme. Zle sme pristupovali v strednom pásme ku hráčom, stratili sme tam veľa pukov. Napokon sa nám podarilo dostať do zápasu po kontaktnom góle, ale hneď na to sme išli do vlastného oslabenia o dvoch hráčov, v ktorom sme inkasovali. Nasledovala ďalšia séria našich vylúčení, nemohli sme sa tak dostať do tlaku, ktorý sme chceli vytvoriť. Veľmi zlý výkon a s chlapcami budeme mať pohovor pred zápasom v Humennom.“

Adam Chamula, vedúci družstva HK Detva: „Dnešný zápas dopadol nad naše očakávania a získali sme pre nás tri dôležité body. Za dnešný zápas patrí pre chlapcov pochvala a klobúk dole.“