Anaheim si poistil perspektívneho obrancu. Mladý Rus podpísal päťročnú zmluvu

Pavel Mintjukov
Pavel Mintjukov (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. júl 2026 o 10:56
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Ročne bude zarábať cez sedem miliónov dolárov.

Hokejový obranca Pavel Mintjukov uzavrel ako chránený voľný hráč nový kontrakt s Anaheimom na päť rokov.

Podľa webu kanadskej televíznej stanice TSN zaručí 22-ročnému Rusovi celkový príjem 36 miliónov dolárov.Mintjukovovi skončil trojročný nováčikovský kontrakt dokopy na 2,75 milióna dolárov.

Mintjukov sa stane s priemerným ročným príjmom 7,2 milióna dolárov druhým najlepšie plateným obrancom Ducks po Američanovi Jacksonovi LaCombeovi, ktorý berie deväť miliónov ročne.

A môže byť aj druhý celkovo v tíme, ak sa Anaheim rozhodne nedorovnať piatkovú ponuku ako chránenému voľnému hráčovi od Philadelphie švédskemu útočníkovi Leovi Carlssonovi na päť rokov na 90 mil. dolárov.

Mintjukov si v uplynulej sezóne pripísal v 73 zápasoch základnej časti 22 bodov za osem gólov a 14 asistencií. V 12 dueloch play off nebodoval.

Anaheim ho draftoval v roku 2022 v 1. kole na 10. mieste. V NHL má na konte v základnej časti celkovo 204 stretnutí a 69 bodov (17 + 52).

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