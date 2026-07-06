Ovečkin naznačil, ako dlho by ešte mohol hrať: Stále môžem pomôcť tímu víťaziť

Ruský hokejista Alexander Ovečkin, ktorý nedávno podpísal s Washingtonom Capitals nový ročný kontrakt, odmietol potvrdiť, či nasledujúca sezóna bude jeho záverečná v zámorskej NHL.
Historicky najlepšieho strelca súťaže čaká už 22. ročník v profilige, smerom k ďalšej budúcnosti si však zatiaľ necháva otvorené dvierka.
Stále môžem pomôcť tímu víťaziť
„Uvidíme. Teraz sa sústredím na svoj návrat do Washingtonu. Budem chcieť ukázať, že som stále dobrý hráč a že stále môžem pomôcť tímu víťaziť,“ povedal podľa AFP skúsený útočník, ktorý v septembri oslávi 41. narodeniny.
V uplynulom ročníku nastrieľal v 82 dueloch 32 gólov a pridal rovnaký počet asistencií.
Ovečkin minulý týždeň potvrdil, že ešte neuzavrel svoje pôsobenie v NHL. S Capitals podpísal ročnú zmluvu so základným platom 4,25 milióna dolárov, ďalších 4,75 mil. bude môcť získať vo výkonnostných bonusoch.
V apríli prekonal historický gólový rekord legendárneho Waynea Gretzkého a v budúcej sezóne sa ho bude snažiť ešte vylepšiť.
Aktuálne má na konte 929 presných zásahov v základnej časti NHL, v ktorej odohral 1573 zápasov. O svojej budúcnosti sa už rozprával so svojou manželkou a mal pozitívnu odozvu.
Odovzdať tímu všetko, čo viem
„Hovoril som s mojou ženou a povedala mi, v poriadku, odohrajme ešte jednu sezónu, možno dve,“ dodal Ovečkin s úsmevom.
„Stále môžem hrať a priniesť energiu do šatne i na ľad a odovzdať tímu všetko, čo viem.“
Kapitán Washingtonu prezradil, že mu trvalo len približne 10 minút na doladenie podmienok zmluvy.
Jedinú neistotu mal smerom k budúcnosti tímu: „Minulá sezóna bola emocionálne náročná so všetkými tými výmenami a situáciami, v akej sa nachádzalo mužstvo.“
Máme súpisku hodnú ašpiranta na zisk pohára
V tomto lete však manažment klubu dokázal do kádra prilákať zvučné mená ako Jordan Kyrou, Alex Tuch a Boone Jenner. „Neviem sa dočkať štartu sezóny,“ vyhlásil spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho.
„Máme súpisku hodnú ašpiranta na zisk Stanleyho pohára. Podpísali sme nových hráčov, ďalších získali cez výmeny, máme silnú hĺbku kádra. Som nadšený z tímu, na papieri je jeden z najlepších v lige.“