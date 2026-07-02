Zaslúžená odmena za výkony v play-off. Český brankár Montrealu podpísal s klubom nový kontrakt

Brankár Jakub Dobeš.
Brankár Jakub Dobeš. (Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)
Sportnet, TASR|2. júl 2026 o 21:59
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Jakub Dobeš bude pôsobiť v organizácii Montrealu až do roku 2030.

Český hokejový brankár Jakub Dobeš podpísal novú trojročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Montreal Canadiens.

Kontrakt potrvá do konca ročníka 2029/2030 a 25-ročnému gólmanovi ročne vynesie 5,36 milióna dolárov. Vo štvrtok o tom informovala oficiálna stránka profiligy.

Dobeš si v základnej časti uplynulej sezóny pripísal 43 štartov s priemerom 2,78 inkasovaného gólu na zápas a 90,1-percentnou úspešnosťou zákrokov.

Medzi nováčikmi bol najlepší brankár v počte dosiahnutých víťazstiev (29).

Český brankár sa neskôr zaskvel v play off, v ktorej nastúpil na všetkých 19 duelov Canadiens pri ich postupe do finále Východnej konferencie.

V nich dosiahol priemer 2,66 inkasovaného gólu a 90,8-percentnú úspešnosť zákrokov. Montreal si ho vybral v 5. kole draftu v roku 2020 zo 136. miesta.

V tíme pôsobí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.

NHL

Brankár Jakub Dobeš.
Brankár Jakub Dobeš.
Zaslúžená odmena za výkony v play-off. Český brankár Montrealu podpísal s klubom nový kontrakt
dnes 21:59
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