Ofenzívny obranca zostáva vo Vegas. Golden Knights mu dali sedemročnú zmluvu

Ofenzívne ladený obranca Rasmus Andersson bude v kariére v NHL pokračovať v tíme Vegas, kde dohral minulú sezónu po príchode z Calgary.
Dvadsaťdeväťročný Švéd podpísal s vedením Golden Knights sedemročnú zmluvu na celkovo 59,5 milióna dolárov (približne jeden a štvrť miliardy korún). Na šesť rokov sa klubu upísal tiež ďalší bek Jeremy Lauzon.
Andersson stihol po príchode do mužstva, v ktorom pôsobí aj český útočník Tomáš Hertl, v uplynulom ročníku 33 zápasov základnej časti, v ktorých sedemkrát skóroval a na desať gólov prihral.
redtým v drese Flames nastúpil do 48 duelov s bilanciou 10 + 20. Za 22 stretnutí play off, v ktorom Golden Knights postúpili až do finále, pridal šesť nahrávok.
Po sezóne mu skončil šesťročný kontrakt na celkovo 27,3 milióna dolárov, podľa ktorého mu patrilo v priemere 4,55 milióna dolárov na sezónu, nanovo to bude 8,5 milióna.
Celkovo má rodák z Malmö, ktorého si Calgary vybralo do NHL z 53. miesta pri drafte 2015, na konte 617 štartov v základnej časti a 278 bodov (64 + 214).
V play off zasiahol do 49 stretnutí, zaznamenal sedem gólov a 13 asistencií.
Len o rok kratší je kontrakt rovnako dvadsaťdeväťročného zadáka Lauzona, ktorý za šesťročný kontrakt vyinkasuje 24 miliónov dolárov (vyše pol miliardy korún).
Podľa zmluvy, ktorá mu vypršala, si zarobil osem miliónov dolárov za štyri roky.
Vo svojej prvej sezóne za Golden Knights odohral Lauzon v základnej časti 68 stretnutí, raz skóroval a pridal 12 nahrávok.
Medzi obrancami rozdal najviac hitov v celej súťaži (251). V play off kľúčový hráč mužstva na oslabenie za 12 štartov nebodoval.
Celkovo má Lauzon v NHL bilanciu 384 zápasov a 58 bodov (15 + 43). Za 34 štartov v play off si pripísal nahrávku. V minulosti hral aj za Boston, Seattle a Nashville.