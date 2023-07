Prišiel ako náhrada za Duboisa. Winnipeg podpísal zmluvu s nádejným útočníkom

WINNIPEG. Gabriel Vilardi má od stredy istotu v podobe novej zmluvy. S novým klubom sa dohodol na dvojročnom kontrakte.

Do Winnipegu Jets prišiel v rámci trejdu z Los Angeles Kings, keď "králi" získali hviezdneho Pierra-Luca Duboisa. "Stíhačky" sa sústredili na to, aby od obchodného partnera získali produktívnych, no stále mladých hráčov.

Presne takým je aj Vilardi. Dvadsaťtriročný Kanaďan postupne zvyšuje svoju produktivitu. V poslednom ročníku v 63 stretnutiach zaknihoval 41 (23+18) bodov a ďalšie štyri pridal v piatich zápasoch play-off.