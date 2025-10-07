ONLINE: Florida Panthers - Chicago Blackhawks dnes, NHL LIVE

SUNRISE. Hokejisti Floridy Panthers a Chicaga Blackhawks dnes v noci hrajú úvodný zápas novej sezóny NHL.
ONLINE PRENOS: Florida Panthers - Chicago Blackhawks dnes (hokej, NHL, základná časť, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
07.10.2025 o 23:00
Florida
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Chicago
Prenos
Co předvede Chicago? To je jedna velká neznámá před novou sezonou. Předposlední tým minulého ročníku (stejně jako sezon 2022/23 a 2023/24) přes léto nikterak výrazně neposílil. Za zmínku stojí příchody Andrého Burakovskyho či Sama Laffertyho a Matta Grzelczyka, ale to nejsou zrovna rozdíloví hráči. Snad s výjimkou Burakovskyho, který umí být vysoce produktivní, pokud si dobře sedne se svou formací.
A to může být problém. Chicago má tým, který vypadá, že je nadále v přestavbě, byť ta už měla být hotová a kádr se měl spíš ladit. Connora Bedarda čeká už třetí sezona v lize a kolem sebe má sice velmi solidní hráče, ale nikoho, kdo by měl vyloženě zářit a pomoci i jemu v nějakých bodových hodech. To byl trochu problém už v minulé sezoně, 67 kanadských bodů od Bedarda bylo rozhodně méně, než se očekávalo. Jistě, mladí hráči budou zase o rok zkušenější a kombinace mládí a zkušených harcovníků v čele s Nickem Folignem může překvapit, ale při vší úctě je potřeba zmínit, že ani brankářská situace nevypadá zrovna ideálně. Spencer Knight a Arvid Soderblom nemají taková čísla, aby Chicago táhli za postupem do play-off.
V přípravě Blackhawks prohráli čtyři z šesti zápasů a kemp zakončili sérií tří porážek.
Florida je šampionem NHL z let 2024 i 2025. Úspěšní obhájci Stanley Cupu by v nové sezoně rádi zaútočili na hattrick, nic snadného je ale nečeká. A to už v základní části, jelikož dlouhodobě bude chybět kapitán Aleksander Barkov kvůli zranění kolene, s nímž byl na operaci, a minimálně do poloviny prosince pak nebude hrát ani Matthew Tkachuk kvůli problémům s třísly. Začátek nové sezony pak zmešká také Tomáš Nosek, jehož trápí koleno.
Panthers na druhou stranu dokázali udržet hlavní jádro týmu, který byl strůjcem posledního vítězství ve Stanley Cupu. Povedlo se podepsat veterána Brada Marchanda, ofenzivní oporu Sama Bennetta i obránce Aarona Ekblada a Niku Mikkola.
V přípravě Florida odehrála sedm zápasů s bilancí tří výher a čtyř porážek. V generálně před novou sezonou přejela Tampu Bay 7:0.
Nová sezona NHL startuje! V úterý je na programu první hrací den a celý dlouhý ročník odstartuje symbolicky obhájce Stanley Cupu Florida Panthers. Na svém ledě přivítá Chicago Blackhawks.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 23:00.