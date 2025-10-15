Floride pomôže až na jar. Ruský obranca absolvoval operáciu zápästia

SUNRISE. Hokejisti Floridy Panthers sa budú musieť až päť mesiacov zaobísť bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova.
Skúsený zadák utrpel vo štvrtkovom víťaznom zápase s Philadelphiou (2:1) zranenie zápästia a už sa podrobil operácii. V stredu o tom informoval hlavný tréner obhajcov titulu Paul Maurice.
Tridsaťštyriročný Kulikov pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov. V dvoch dueloch v tejto sezóne ešte nebodoval, v minulej si pripísal štyri góly a deväť asistencií v 70 zápasoch.
V 23 stretnutiach play off pridal päť bodov. Počas svojej 17-ročnej kariéry v NHL hral aj za Buffalo Sabres, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Minnesotu Wild, Anaheim Ducks a Pittsburgh Penguins.
Na listine zranených hráčov Panthers sú v súčasnosti aj kapitán Aleksander Barkov (koleno) a krídelníci Matthew Tkachuk (slabiny) i Tomáš Nosek (koleno). Informoval portál TSN.
