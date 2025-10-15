Floride pomôže až na jar. Ruský obranca absolvoval operáciu zápästia

Obranca Dmitrij Kulikov v drese Floridy Panthers.
Tridsaťštyriročný obranca pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov.

SUNRISE. Hokejisti Floridy Panthers sa budú musieť až päť mesiacov zaobísť bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova.

Skúsený zadák utrpel vo štvrtkovom víťaznom zápase s Philadelphiou (2:1) zranenie zápästia a už sa podrobil operácii. V stredu o tom informoval hlavný tréner obhajcov titulu Paul Maurice.

Tridsaťštyriročný Kulikov pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov. V dvoch dueloch v tejto sezóne ešte nebodoval, v minulej si pripísal štyri góly a deväť asistencií v 70 zápasoch.

V 23 stretnutiach play off pridal päť bodov. Počas svojej 17-ročnej kariéry v NHL hral aj za Buffalo Sabres, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Minnesotu Wild, Anaheim Ducks a Pittsburgh Penguins.

Na listine zranených hráčov Panthers sú v súčasnosti aj kapitán Aleksander Barkov (koleno) a krídelníci Matthew Tkachuk (slabiny) i Tomáš Nosek (koleno). Informoval portál TSN.

