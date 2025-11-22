Montreal reaguje na negatívnu sériu. Slafkovského ochranca si zahrá s bratom

Bratia Xhekajovci.
TASR|22. nov 2025 o 09:17
Canadiens prehrali uplynulých päť zápasov.

MONTREAL. Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens povolal do prvého tímu útočníka Floriana Xhekaja, ktorý by mal v noci na nedeľu proti Torontu absolvovať debut v NHL.

Zahrá si v jednom tíme s bratom Arberom, ktorý je už štvrtú sezónu pevnou súčasťou tímu.

V minulosti sa viackrát prezentoval ako dôrazný hráč, ktorý sa zapojil aj do šarvátok, aby ochránil slovenského útočníka Juraja Slafkovského.

Dôrazná hra zdobí aj 21-ročného Floriana, ktorého Montreal draftoval v roku 2023 zo 101. miesta.

VIDEO: Arber Xhekaj vždy chránil Slafkovského

Prebiehajúca sezóna 2025/2026 je pre neho druhá, v ktorej pravidelne nastupuje vo farmárskej súťaži AHL. V drese Laval Rocket v nej zatiaľ odohral 16 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 2 asistencie a 44 trestných minút.

Canadiens prehrali uplynulých päť zápasov a povolanie Floriana Xhekaja je súčasť snahy vedenia klubu zastaviť túto sériu.

Na farmu naopak poslali útočníka Joshuu Roya. Montreal trápia dlhodobé zranenia útočníkov Alexa Newhooka, Kirbyho Dacha a Patrika Laineho. Center Jake Evans nedohral uplynulý zápas s Washingtonom (4:8).

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Washington

Bratia Arber a Florian Xhekajovci sa narodili v kanadskom meste Hamilton v provincii Ontario, no majú zaujímavý pôvod.

Ich otec Jack je kosovský Albánec, ktorý emigroval do Kanady v roku 1990 a pracoval ako zvárač. Matka Simona je Češka a pochádza z Hradca Králové.

