Montreal reaguje na negatívnu sériu. Slafkovského ochranca si zahrá s bratom

MONTREAL. Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens povolal do prvého tímu útočníka Floriana Xhekaja, ktorý by mal v noci na nedeľu proti Torontu absolvovať debut v NHL.
Zahrá si v jednom tíme s bratom Arberom, ktorý je už štvrtú sezónu pevnou súčasťou tímu.
V minulosti sa viackrát prezentoval ako dôrazný hráč, ktorý sa zapojil aj do šarvátok, aby ochránil slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Dôrazná hra zdobí aj 21-ročného Floriana, ktorého Montreal draftoval v roku 2023 zo 101. miesta.
VIDEO: Arber Xhekaj vždy chránil Slafkovského
Prebiehajúca sezóna 2025/2026 je pre neho druhá, v ktorej pravidelne nastupuje vo farmárskej súťaži AHL. V drese Laval Rocket v nej zatiaľ odohral 16 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 2 asistencie a 44 trestných minút.
Canadiens prehrali uplynulých päť zápasov a povolanie Floriana Xhekaja je súčasť snahy vedenia klubu zastaviť túto sériu.
Na farmu naopak poslali útočníka Joshuu Roya. Montreal trápia dlhodobé zranenia útočníkov Alexa Newhooka, Kirbyho Dacha a Patrika Laineho. Center Jake Evans nedohral uplynulý zápas s Washingtonom (4:8).
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Washington
Bratia Arber a Florian Xhekajovci sa narodili v kanadskom meste Hamilton v provincii Ontario, no majú zaujímavý pôvod.
Ich otec Jack je kosovský Albánec, ktorý emigroval do Kanady v roku 1990 a pracoval ako zvárač. Matka Simona je Češka a pochádza z Hradca Králové.
