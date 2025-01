Dokázal to len ako druhý brankár v histórii. Fleury vyrovnal rekord Brodeura

MINNESOTA. Kanaďan Marc-Andre Fleury sa stal druhým brankárom v histórii NHL po Martinovi Brodeurovi, ktorý vychytal minimálne 10 víťazstiev v dvadsiatich sezónach.

Míľnik skompletizoval v nočnom zápase, v ktorom v drese Minnesoty triumfoval na ľade Colorada 3:1.

Fleury by mohol v budúcej sezóne vytvoriť nový rekord, no to sa pravdepodobne nestane, keďže už dávnejšie avizoval, že prebiehajúci ročník 2024/2025 je posledný v jeho kariére.