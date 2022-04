Fínsky tréner zostáva Banskej Bystrici. Mám nedokončenú misiu, vraví

BRATISLAVA. Extraligový hokejový klub HC '05 Banská Bystrica sa dohodol na pokračovaní spolupráce s fínskym trénerom Anttim Karhulom.

Ako informuje oficiálny web klubu, tridaťšesťročný rodák z Oulu podpísal nový kontrakt na nasledujúce dve sezóny.

Karhula: Musíme dokončiť, čo sme rozpracovali

Karhula prišiel do Banskej Bystrice v januári 2022 a pri kormidle klubu nahradil krajana Tuukku Poikonena. Už pod taktovkou Karhulu postúpili Banskobystričania do štvrťfinále play off, v ktorom vypadli s hráčmi Zvolena.