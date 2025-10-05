VIDEO: Nestihol zhodiť ani rukavice. Filip Mešár sa prvýkrát v kariére pobil

LAVAL. Filip Mešár hovoril na kempe nádejí Montrealu o tom, že sa chce v mnohom zlepšiť, pretože uplynulé dva ročníky mu nevyšli podľa predstáv.
No potom odpoveďou prekvapil všetkých prítomných novinárov: „Chcem byť produktívny a dobrý s pukom, no rád by som k tomu pridal tzv. špinavú prácu. Chcem sa tlačiť do bránky a možno by som sa aj pobil."
V klube mu hovorili, že chcú, aby bol bojovnejší, tak na tom bude počas roka pracovať a zrejme sa pokúsi prvýkrát zhodiť rukavice.
„Rád by som skúsil jednu bitku a potom uvidíme. Pred dvomi rokmi som mal na Slovensku lekcie boxu, takže nejaký základ mám. Viem sa biť, hoci som to na ľade ešte nerobil," dodal Mešár.
Od tohto momentu prešli len tri týždne a svoj „záväzok" už naplnil. V prípravnom zápase Lavalu proti Torontu sa Mešár prvýkrát pobil.
Útly útočník sa v 3. tretine dostal do šarvátky s Rhettom Parsonsonom a pred pästnou výmenou si nestihol zložiť ani rukavice.
VIDEO: Prvá bitka Filipa Mešára
Dvadsaťjedenročný Slovák dostal za bitku trest dvoch minút za hrubosť a päťminútový osobný trest.
Laval napokon prípravný zápas proti Torontu vyhral 2:1 po samostatných nájazdoch, Mešár sa do bodovania nezapísal.