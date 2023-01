Mešár sa necíti na ľade dobre. Som unavený, priznáva mladý hokejista

BRATISLAVA, MONTREAL. Slovenský hokejový útočník Filip Mešár nemá po majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov takú formu ako pred nimi, v ostatných piatich zápasoch tímu kanadskej OHL Kitchener Rangers zaznamenal iba jednu asistenciu.

Podľa 19-ročného krídelníka za to môže aj únava, keďže od začiatku tejto sezóny mal náročný program.

Na svetovom šampionáte "dvadsiatok" nazbieral ako asistent kapitána slovenského tímu šesť bodov za dva góly a štyri prihrávky.



"Momentálne sa v zápasoch necítim veľmi dobre. Som trochu unavený z majstrovstiev sveta, ale robím všetko pre to, aby som sa cítil lepšie. Dúfam, že v najbližších dňoch to tak bude a začnem zbierať body. Musím v zápasoch pridať, lebo tím odo mňa potrebuje, aby som hral tvrdšie a viac do tela," povedal rodák zo Spišskej Belej pre portál Montreal Hockey Now.