Jessica Campbellová na lavičke Seattlu. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. máj 2026 o 11:55
ShareTweet0

Kanaďanka Jessica Campbellová nebude pokračovať v úlohe asistentky trénera tímu NHL Seattle Kraken.

Po vypršaní zmluvy sa rozhodla nerokovať o novom kontrakte a bude si hľadať prácu v inej organizácii profiligy.

„Jessice vypršal kontrakt a prejavila túžbu ísť ďalej a vyskúšať si prácu v inom tíme. Jej rozhodnutie rešpektujeme a podporujeme," uviedol v stanovisku pre klubový web generálny manažér „krakenov" Jason Botterill.

Tridsaťtriročná Kanaďanka bola asistentkou Kraken od júla 2024, keď sa stala prvou ženou v histórii NHL v trénerskom štábe tímu zámorskej profiligy.

Premiéru zažila v domácom zápase proti St. Louis, v ktorom hráči Kraken prehrali 2:3. V uplynulých dvoch sezónach nepostúpili ani raz do play off.

Do organizácie Kraken vstúpila už v júli 2022, keď pracovala ako asistentka na farme Seattlu v Coachella Valley (AHL).

Bývalá hokejistka pracovala aj v nemeckom tíme Norimberg Ice Tigers a post asistentky zastávala v minulosti aj v nemeckej reprezentácii, na MS 2022 v Tampere a Helsinkách pomáhala na striedačke Tonimu Söderholmovi.

NHL

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Je prvou ženou v trénerskom štábe v NHL. Kanaďanka končí ako asistentka trénera