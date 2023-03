Zámorský expert chválil Mešára, zaujali ho body aj interakcia s fanúšičkou

Zámorský expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now pochválil 19-ročného krídelníka za jeho výkony aj za pozitívnu interakciu s fanúšičkou. Počas tréningu jej daroval puk výmenou za náramok a odfotil sa s ňou.

Polepšil si v ňom o jednu pozíciu oproti predošlým trom vydaniam, v ktorých bol ôsmy. V troch stretnutiach počas sledovaného obdobia zaznamenal gól a štyri asistencie, celkovo má na konte 47 bodov (17+30) v 47 dueloch tejto sezóny.



"Mešár ukázal ďalšie ofenzívne vzkriesenie. Vyzeral fantasticky vo všetkých troch zápasoch a mal aj trochu smolu, že nenazbieral viac ako päť bodov. Takisto sa pristavil pri fanúšičke a presne to chcete vidieť od tak vysoko hodnoteného mladého hráča. Zaslúži si za to pochvalu," napísal expert o Mešárovi, ktorého si Canadiens vybrali na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.