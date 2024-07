Skúšal to v Česku, ale nepresadil sa. Krivošík sa vracia do slovenskej extraligy

Jeho vlaňajšia zmluva mu umožnila odchod do zahraničného klubu a koncom novembra prijal ponuku z Mladej Boleslavi. V jej farbách nastúpil do 23 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, dve asistencie, štyri trestné minúty a osem mínusových bodov.

Koncom júla 2024 sa s klubom dohodol na ukončení spolupráce. Napokon sa stal opäť hráčom HC Košice: "Sme radi, že sa rozhodol pre náš klub a chce dokončiť to, čo začal minulú sezónu, v ktorej bol jeden z našich lídrov. Veríme, že tomu tak bude aj v nasledujúcej sezóne," konštatoval športový manažér Gabriel Spilar.

Krivošík sa teší do známeho prostredia: "Minulý rok som sa v klube veľmi dobre cítil. Rád by som dokončil to, čo som začal minulý rok. Chcel by som sa klubu odvďačiť aj za dôveru. Košice mali o mňa záujem aj pred play off, no Boleslav ma neuvoľnila.

Boli sme v neustálom kontakte a aj preto sa to teraz rýchlo zomlelo. Som vďačný a verím, že budeme úspešní. Momentálne je úspech v lige najdôležitejší v naplnení mojich túžob," citoval Krivošíka oficiálny web HC Košice.