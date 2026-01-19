Útočník cíti krivdu, že si nezahrá za Česko na ZOH. Tréner si niektoré veci vymyslel, hovorí

Český hokejista Filip Chytil z Vancouveru Canucks cíti krivdu po tom, čo sa nedostal do nominácie na ZOH v Miláne. Dvadsaťšesťročného útočníka Vancouveru Canucks sklamal najmä spôsob, akým sa k jeho neúčasti v tíme vyjadril hlavný tréner Radim Rulík.
Generálny manažér českého tímu Jiří Šlégr pre iDNES.cz situáciu vysvetlil a označil ju ako „nešťastnú.“
Chytil uviedol zámorským médiám, že mu tréner Rulík netelefonoval, hoci ten na tlačovej konferencii, na ktorej predstavil nomináciu, tvrdil opak. „Na olympiádu som chcel ísť, bol by som hrdý. Hlavný tréner však na tlačovej konferencii povedal nejaké veci, ktoré neboli pravdivé, skôr trochu vymyslené,“ poznamenal Chytil, ktorý od 19. decembra absentuje pre otras mozgu.
Rulík počas spomínanej tlačovky poznamenal, že u Chytila nepredpokladá, že by do ZOH nastúpil na zápasy v NHL, keďže si lieči otras mozgu. „Patrí do zoznamu pripravených hráčov, ale iba pre prípad, že niekto vypadne,“ uviedol vtedy 60-ročný kouč.
Chytil pre zámorské médiá tvrdil, že ho tréner nekontaktoval, aby s ním prediskutoval jeho situáciu: „Nikdy mi nezavolal. Povedal veci, ktoré ublížili mne aj mojej rodine, pretože nie sú ani trochu pravdivé. Stavia ma to psychicky do zlej situácie. Nie som z toho šťastný, ale sústredím sa na návrat do zostavy Canucks,“ konštatoval Chytil.
Generálny manažér českého tímu Jiří Šlégr vniesol do situácie viac svetla: „Tréner kontaktuje hráčov, ktorých chce nominovať a ktorí sú zdraví. Filip nebol zdravý a Radim Rulík komunikoval s jeho agentom, od ktorého sme mali informácie. Otras mozgu je komplikovaná záležitosť. Samotní hráči väčšinou nevedia, kedy budú môcť hrať.
Pokiaľ by sme boli v situácii, keď by Filip hral týždeň alebo dva, dávalo by zmysel zavolať mu a spýtať sa, ako sa cíti. Do toho momentu mi to nepripadá zmysluplné.
Nemyslím to zle. My žiadnemu hráčovi rozhodne nechceme ubližovať, ani jeho rodine. Pripadá mi to veľmi nešťastné, pretože sme o ňom naozaj uvažovali,“ vyhlásil Šlégr.