Slovensku sa rysujú ďalšie posily z NHL, v hre je aj návrat nechceného hráča

Dvadsaťštyriročný rodák z Bratislavy túži hrať za Slovensko v olympijskej kvalifikácii aj z toho dôvodu, že predchádzajúcu kvalifikáciu o postup na ZOH 2022 do Pekingu musel vynechať pre zdravotné problémy. Ako je známe, Slováci aj bez hráčov z NHL vybojovali v čínskej metropole v hokeji historický bronz.

"Klub ma pustil a chcel by som pomôcť mužstvu, ale mám menší zdravotný problém. Rozhodne sa teda aj podľa toho, ako na tom budem,“ reagoval Fehérváry pre Šport.

V boji o olympiádu v roku 2026 by nechcel chýbať ani útočník Martin Pospíšil, ktorý si v minulom ročníku vybojoval miesto v prvom tíme Calgary Flames a zažiaril v drese Slovenska na svetovom šampionáte.

Na turnaji v susednom Česku odohral sedem duelov s bilanciou tri góly a štyri asistencie, no v poslednom vystúpení základnej skupiny v Ostrave sa zranil a zápas so Švédskom nedohral.

"Práve jeho dravosť, priebojnosť a fyzickú hru by potreboval slovenský tím v troch dôležitých stretnutiach. Pre 24-ročného útočníka sa črtá aj veľká príležitosť zahrať si v národnom mužstve spolu so starším bratom Kristiánom, ktorý pôsobí v Komete Brno a tiež patrí k adeptom na miestenku do zostavy," napísal Šport.

Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa Slovensko postupne predstaví proti Rakúsku (29. 8.), Maďarsku (30. 8.) a Kazachstanu (1. 9.). Na ZOH 2026 postúpi iba víťaz každej z troch kvalifikačných skupín.

Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj uskutoční aj v lotyšskej Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a dánskom Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).