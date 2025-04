Každý hráč po tom túži. Fehérváry by chcel prihrať Ovečkinovi na rekordný gól

"Je to téma aj medzi spoluhráčmi, sme veľmi radi, že môžeme byť toho súčasťou, takže si to každý užíva. Snažíme sa robiť čo najlepšie veci na ľade, či už pre tím, alebo pre neho. A túto sezónu nám to ide dobre," povedal s tým, že by bol rád, keby to bol práve on, kto mu prihrá na gól, ktorým Gretzkého prekoná.

"Bolo by to skvelé. Každý hráč v tíme po tom túži a určite o tom premýšľa. Bolo by to super. Takýto moment by ma určite veľmi potešil," opísal Fehérváry.

V súčasnosti je plne sústredený na záver základnej časti a vyraďovaciu časť. Nad reprezentáciou Slovenska na majstrovstvách sveta nepremýšľa. Vo Washingtone má zmluvu do konca budúceho ročníka.

"Chcel by som tu zostať, som tu už dlho a naozaj je to môj druhý domov. Myslím si, že predvádzam kvalitné výkony, ľudia sú tu so mnou spokojní," doplnil Fehérváry v rozhovore pre uvedený web.