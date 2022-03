Keď Zvolenčania padali ako salonky. Bambúch spomína na vybičované bitky o Hron

Prvé stretnutie vtedy vyhrali Bystričania, ďalšie štyri už HKM. Po druhom dueli rozvíril vášne práve Bambúch, ktorý si slovne rýpol do súpera:

BANSKÁ BYSTRICA. Rivalitu medzi 'baranmi' a 'rytiermi' pozná dokonale. Bývalý obranca Lukáš Bambúch odohral desiatky bitiek o Hron a ako sám tvrdí, vždy sa v nich niečo stalo a zakaždým to bol zápas, na ktorý sa tešila celá BanskáBystrica i Zvolen.

Emócie sa vtedy dali krájať. Okorenili každý zápas. "Bola to sezóna, kedy prišli aj hráči NHL, takže zápasy počas ročníka boli na ostrie noža.

"Bol som nahnevaný, pretože sme dostávali góly v oslabeniach. My sme vždy hrali do tela a Zvolenčania začali byť nervózni, padali, simulovali, filmovali..."

Po ukončí série vtedy reagoval na jeho slová Andrej Podkonický. Niekdajší hráč Zvolena a dnes tréner Slovana si navliekol na seba veľkú krabicu a dozadu napísal Bambúch s číslom 62:

"Toto si nepamätám, ale Zvolenčania ma nemali radi. Rovnako ako každý súper, proti ktorému som hral," vtipne podotkol.

Príjemnejšie spomienky má dnes 40-ročný bývalý hokejista na štvrťfinále spred jedenástich rokov.

Vtedy Banská Bystrica postúpila do semifinále a aj keď vypadla s Popradom, získala historicky prvú medailu, bronzovú.

Zvolen síce viedol 3:2 na zápasy, lenže v šiestom stretnutí 'barani' vyrovnali stav po dramatických nájazdoch:

"Mám to pred očami. Jeden z hráčov Zvolena strelil v nájazdoch gól, ale po dlhej debate ho rozhodcovia neuznali, pretože sa s pukom vrátil dozadu. Následne rozhodol Ján Sýkora."

"On mal tieto veci vždy skvelé. Vzápätí sme vyhrali siedmy zápas a postúpili. Vtedy strelil gól Braňo Kubka, to si vždy zapamätáte, keď sa mu to podarí," podpichoval bývalého parťáka z jednej obrannej formácie.

Chýba náboj

Bambúch zároveň tvrdí, že niekedy bola rivalita Banskej Bystrice so Zvolenom o niečom inom ako v posledných rokoch.

"Vtedy to boli sviatky. Vždy išlo o perfektné zápasy, vybičované s veľkými emóciami na ľade aj na tribúnach. Fanúšikovia mali medzi sebou zdravú rivalitu, vždy si to dali navzájom pocítiť, keď niekto prehral.

Vtedy to bolo výborné. Myslím si, že hlavne preto, že v tímoch bolo veľa domácich hráčov priamo z Banskej Bystrice. Teraz tí hráči nepoznajú pravý náboj derby proti Zvolenu," tvrdí Bambúch.