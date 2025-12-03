Do reprezentácie sa chodí za odmenu, tvrdí Rabčan. Chytá, lebo nechcel striedať

Slovenský brankár EUGEN RABČAN je od konca januára 2024 v tíme HC MONACObet Banská Bystrica.
V rozhovore prezradil, ako je spokojný výkonmi a či pomýšľa na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Ako ste spokojný s výkonmi aj postavením Banskej Bystrice v tabuľke?
Tak tie posledné zápasy boli ťažšie. S postavením v tabuľke nie som spokojný, vždy chceme byť vyššie a s výkonmi, je to také no hore – dole. Jeden lepší zápas, jeden horší. Vždy chcem od seba viac.
V lete ste spomínali, že ste mali ponuky aj z iných klubov, mohli ste si vyskúšať zahraničie. Čo rozhodlo, že ste zostali v Banskej Bystrici? Kde o Vás prejavili záujem?
Mal som ponuku z Česka, ale pre Banskú Bystricu rozhodla možnosť byť brankárska jednotka. Lákala ma tá zodpovednosť, ktorá leží na vašich pleciach, byť líder na ľade, keď sa hráči o vás môžu oprieť, spoľahnúť sa na vás.
Nikdy som túto skúsenosť nemal. Samozrejme, niekedy sa stane, že sa o moje výkony oprieť nemôžu, ale vo všeobecnosti som za tú dôveru rád a snažím sa ju splácať.
Zatiaľ ste odchytali štyri zápasy bez inkasovaného gólu. Vnímate to ako niečo výnimočné, keď nedostanete gól?
Samozrejme, vždy to poteší, najmä psychicky a som za to rád, že sa nám to aj v poslednom zápase proti Prešovu podarilo udržať.
Máte v extralige obľúbený klub, proti ktorému hráte a naopak, ktorý súper sa Vám javí ako najnepríjemnejší?
Každý je nepríjemný, ale rád chytám napríklad proti Popradu, väčšinou sa mi darí proti chalanom, keďže odtiaľ pochádzam, je to aj špeciálne, keďže ma odtiaľ vymenili.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Po štarte na Nemeckom pohári ste dostali pozvánku do reprezentácie aj na domácom turnaji, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici. Vnímate to ako odmenu za výkony, ktoré v Tipsport lige podávate?
Do reprezentácie sa vždy chodí za odmenu a ja som rád, že som znova dostal tú dôveru. Urobím preto všetko, aby som po zápase, v ktorom nastúpim, odišiel ako víťaz.
Trúfate si v brankárskej konkurencií zabojovať aj o nomináciu na olympijský turnaj alebo budúcoročné majstrovstvá sveta?
Tak to sú veľké akcie. V prvom rade verím, že podám dobré výkony. Čo sa týka nominácie, je to vždy na tréneroch. Ja chcem mať predovšetkým dobrý pocit zo seba, že som odviedol dobrú prácu.
Máte nejaký špeciálny brankársky rituál? Ako trávite posledné minúty a hodiny pred zápasom?
Rutina je vlastne celá rozcvička, aj popoludnie pred zápasom, keď si idem ľahnúť, ale že by som mal niečo špeciálne, to asi nie.
Ako sa vyrovnávate s prehrami alebo menej vydarenými zápasmi?
Ťažko, veľmi ťažko. Verím, že ich bude, čo najmenej túto sezónu. Máme v kabíne víťazné typy.
Prečo ste sa v detstve postavili do bránky a kto je váš brankársky vzor?
Chcel som byť čo najviac na ľade, lebo korčuliari stále striedajú a vzor je Andrej Vasilevskij.