VIDEO: Černákova strela skončila víťazným gólom, Tampa je blízko k rekordu

Hokejista Tampy Bay Erik Černák si v zápase proti Philadelphii pripísal svoj piaty bod v sezóne.
Pri výhre 5:1 asistoval na víťazný gól Jakea Guentzela. Útočník tečoval príklep Černáka v prvej minúte druhej tretiny a nasmeroval „blesky“ za víťazstvom.
"Vždy, keď strieľate, chcete dať gól," hovoril Černák, ktorý na svoj prvý zásah v sezóne stále čaká. "Chalani pred bránou urobili dobrú prácu, clonili brankárovi a našťastie to trafilo Guentzela a išlo to dnu."
VIDEO: Asistencia Erika Černáka na gól Jakea Guentzela proti Philadelphii
Erik Černák strávil na ľade 19:16 min., pripísal si strelu na bránu, päť blokov, dva hity a jeden plusový bod.
V aktuálnom ročníku odohral 25 duelov a pripísal si v nich päť asistencií.
Tampa hrá vo skvelej forme, vyhrala už desiaty duel v rade a vo Východnej konferencii jej patrí tretie miesto.
"Každý robí správne veci, hráme náš hokej, máme víťaznú mentalitu a zatiaľ to funguje," dodal Černák.
Na vyrovnanie klubového rekordu im chýba už len jedna výhra. Sériu jedenástich víťazných zápasov za sebou dosiahli v sezóne 2019/20.
Víťazstvom proti Philadelphii vyrovnali rekordné šnúry z aktuálnej sezóny NHL. Desať výhier v rade dosiahlo Colorado (až dvakrát) a aj Buffalo.
Zápas bol významným aj pre trénera Jona Coopera. Bolo to pre neho víťazstvo s poradovým číslom 600.
Potreboval na to 1005 zápasov a na tento míľnik dosiahol ako druhý najrýchlejší tréner v histórii NHL. Rýchlejšie ako on to dokázal len Scotty Bowman (1002 stretnutí).
"Ak sa chcete dostať do dobrej pozície pred playoff, potrebujete mať zopár dobrých víťazných sérii," povedal Jon Cooper.
